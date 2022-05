Um vam definitivno treba i ne bi ga smjeli izgubiti putem, pa se pobrinite da bude na visini zadatka

U studiji objavljenoj u časopisu Frontiers in Nutrition, znanstvenici su ispitali skupinu od 60 odraslih osoba u dobi od 50 do 80 godina u razdoblju od 12 tjedana tako što su nadopunili neke od njihovih planova prehrane brusnicom u prahu.

Na temelju kognitivnih procjena koje su učinjene prije i nakon tih 12 tjedana, utvrđeno je da su osobe koje su konzumirale brusnicu u prahu imale bolje epizodno pamćenje i neuralno funkcioniranje.

Autor studije dr. David Vauzour kazao je za Eat This, Not That! da, iako su rezultati ove studije obećavajući, nije jasno može li voće pomoći u zaštiti od ozbiljnih neuroloških stanja.

Pored toga što brusnice mogu biti korisne za um, najbolja promjena koju možete napraviti kako biste ostali britkog uma, što se tiče izbora hrane, je da pripazite na svoju prehranu u cjelini. Preporuča se nekoliko porcija voća dnevno, posebno bobičastog.

Liječnik Paul Goodman, preporuča MIND dijetu koja kombinira elemente mediteranske prehrane s elementima prehrane za borbu protiv hipertenzije.

Naravno, nerealno je vjerovati da ćete odjednom u potpunosti promijeniti svoju prehranu. Stručnjaci savjetuju poduzimanje koraka po korak.