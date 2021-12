55% Hrvatica ima simptome stresne urinarne inkontinencije, no većina nikada ne vježba mišiće zdjeličnog dna

Od početka pandemije je važnost fizičkog i psihičkog zdravlja postala jedna od najpopularnijih tema u svjetskoj javnosti. No, brend INTIMINA ukazuje na zdravstvena pitanja koja su još uvijek tabu, a tiču se intimnog zdravlja žena. Zato je, povodom blagdana, INTIMINA provela istraživanje u 8 europskih zemalja o najvažnijim i često zanemarenim mišićima ženskog tijela: mišićima zdjeličnog dna.

Uz sudjelovanje čak 8.000 žena*, starosti od 25-55 godina, u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Švedskoj, Italiji i Hrvatskoj, cilj istraživanja bio je saznati koliko njih se susreće sa zdravstvenim problemima zbog oslabljenih mišića zdjeličnog dna, te koje nacionalnosti najviše vode računa o svom zdjeličnom dnu. Zašto je to važno? Jer su blagdani uvijek u znaku ljubavi i brige o svojim najmilijima i o sebi. Pa, zašto to ne bi bio početak brige i o zdjeličnom dnu?

Zdjelično dno je skupina mišića i ligamenata koji podupiru mjehur, maternicu i crijeva. Kada je zdjelično dno snažno, ono podupire te zdjelične organe i time sprečava inkontinenciju i prolaps. Oslabljeno dno zdjelice dovodi do mnogih zdravstvenih problema koje mnoge žene smatraju normalnim, pa o njima nikad ne govore niti ih liječe. Zato nikada nije dovoljno ponoviti: curenje mokraće uz kihanje, kašalj, smijeh ili podizanje stvari nije normalno i treba se liječiti. Isto vrijedi i za bolni spolni odnos, postporođajnu inkontinenciju i mnoge druge simptome. Srećom, danas postoji mnogo načina liječenja, a najčešći i najpoznatiji način je izvođenje Kegelovih vježbi.

Blagdansko istraživanje brenda INTIMINA pokazuje obeshrabrujući podatak: većina žena je barem jednom doživjela probleme sa zdjeličnim dnom. Pa ipak, većina njih nije ništa poduzela. Na pitanje doživljavaju li curenje mokraće dok kašlju, kišu, smiju se, saginju se ili podižu nešto teško, u svakoj od zemalja je više od polovice ispitanica odgovorilo potvrdno: 70% u Velikoj Britaniji, zatim u Francuskoj 59%, u Španjolskoj 57% i Nizozemskoj 57% te u Hrvatskoj 55%.

Dno zdjelice uglavnom slabi tijekom trudnoće, pa ne čudi da je većina ispitanica koje su rodile doživjela simptome oslabljenih mišića dna zdjelice ili inkontinenciju jednom ili više puta. Najveći broj tih slučajeva je u Velikoj Britaniji (60%), Švedskoj (56%), Španjolskoj (55%), Hrvatskoj (44%), a najmanji u Italiji (39%) i Njemačkoj (40%).

No, problemi sa zdjeličnim dnom ne odnose se samo na inkontinenciju. Bolni spolni odnos je još uvijek tabu tema, o kojem treba otvoreno razgovarati, pogotovo kada je uzrok oslabljeno dno zdjelice. Ukupno, 36% ispitanih žena je potvrdilo da su doživjele neugodan ili bolan seksualni odnos zbog slabih mišića zdjeličnog dna. Tako su većinom odgovorile ispitanice u Španjolskoj (47%) i Italiji (37%), a slijede ih Hrvatska, Njemačka, Francuska i Velika Britanija (svaka po 36%).

Uz sve ove pomalo obeshrabrujuće podatke, iznenađujuće je da žene koje žive s neugodnim problemima zdjeličnog dna ne vježbaju mišiće dna zdjelice. Istraživanje pokazuje da u svim zemljama većina žena nikada ne izvodi Kegelove vježbe: Italija 52%, Francuska 49%, Njemačka 47%, Nizozemska 45%, Španjolska 40%, Hrvatska 38%, Velika Britanija 32%, Švedska 30%.

Od onih koji izvode Kegelove vježbe, većina to radi jednom do tri puta u tjednu, i to u Španjolskoj (27%), Velikoj Britaniji (24%) i Švedskoj (22%). A Kegelove vježbe zaista djeluju. Izvođenje ovih vježbi bilo je vrlo uspješno ili donekle uspješno za žene iz Španjolske (67%), Francuske (59%), Italije (57%), zatim iz Velike Britanije (50%), Njemačke (49%), Hrvatske (49%), Nizozemske (47%) i Švedske (45%).

Blagdani su "iza ugla", a time i vrijeme za nove osobne odluke o tome kako ćemo poboljšati svoje živote i postati sretniji ljudi. Blagdani predstavljaju i vrijeme koje posvećujemo obitelji i prijateljima te brizi o drugima. Jedna od odluka koje donosimo ove godine mogla bi biti i ona o brizi o zdjeličnom dnu i početku svakodnevne Kegelove rutine vježbanja. A zašto se ne bismo pobrinuli i za zdjelično dno svojih prijatelja i članova obitelji?

INTIMINA je sudionice istraživanja pitala bi li kao blagdanski dar za obitelj ili prijatelje kupile pomagala za izvođenje Kegelovih vježbi kao što su vaginalni utezi (kuglice) ili pametni uređaji za Kegelove vježbe. Gotovo 70% španjolskih ispitanica odgovorilo je potvrdno. U Italiji je reklo da 52% žena, a u Hrvatskoj 45%. Ipak, u ostalim je zemljama više od polovice žena odgovorila negativno.

Sličan je slučaj i s pitanjem dobivanja Kegelovih vježbača (vaginalni utezi ili pametni Kegel uređaji) kao blagdanski dar od najmilijih. 66% žena u Španjolskoj, 53% u Hrvatskoj i 53% u Italiji odgovorilo je da bi im bilo drago primiti takav dar. U ostalim zemljama je više od polovice ispitanica reklo kako ne bi bilo sretno s takvim blagdanskim poklonom.

Ovi podaci mogu ukazivati na to da ženama još uvijek nije ugodno otvoreno razgovarati o intimnim zdravstvenim problemima. Stoga je INTIMINA pitala ispitanice jesu li ikada razgovarale o problemima zdjeličnog dna s prijateljima i obitelji. Ne iznenađuje da je većina žena u ukupnom broju ispitanih odgovorila negativno (46%).

Zaključno, ovo istraživanje pokazuje da žene još uvijek treba educirati o disfunkcijama zdjeličnog dna i poticati ih da traže liječenje. Ovi bi nalazi mogli poslužiti da se pokrenu otvorene rasprave o pitanjima intimnog zdravlja žena u javnosti te da se podigne svijest o važnosti zdravlja zdjeličnog dna. Mnoge će žene ovo blagdansko vrijeme provesti u brizi o drugima i darivanju. A mnoge će se, pak, odlučiti uhvatiti u koštac s nelagodom koju osjećaju i početi brinuti za svoje zdjelično dno.