Uz uravnoteženu i zdravu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost, zdravom starenju te zdravoj koži i kosi pridonosi seks

Iako većina ljudi ljepotu i seksualni život ne povezuje, studije su pokazale da ta dva faktora imaju značajnu poveznicu. Veći broj hormona estrogena kroz orgazam i tjelesna aktivnost za vrijeme seksa utječu na ljepotu i zdravlje kože, a o čemu piše portal Mindbodygreen, koji se bavi temama iz područja znanosti, zdravlja i ljepote.

Potiče vitalnost kože i kose

Spolno aktivne žene imaju veću razinu estrogena jer se razina hormona povećava tijekom orgazma. Estrogen je zaslužan za normalno funkcioniranje kože, krvnih žila, folikula dlake, uljnih žlijezda i melanocita. Uz to što potiče vitalnost kože i kose, pridonosi održavanju normalne funkcije kožne barijere, hidrataciji kože i zacjeljivanju rana.

Ljepši i sjajniji ten

Kao i druge tjelesne aktivnosti, seks utječe na cirkulaciju krvi i povećava dotok kisika u kožu i druge organe. Također, povećava i broj otkucaja srca što dovodi do protoka krvi, a poboljšana cirkulacija zaslužna je za ljepši i sjajniji ten. S obzirom na to da se seks ubraja u tjelesnu aktivnost, siguran je način do potrošnje ozbiljnijeg broja kalorija.

Smanjuje stres

Istraživanja pokazuju da parovi koji redovito stupaju u seksualne odnose imaju znatno nižu razinu stresa. Kada je tijelo u velikoj mjeri izloženo stresu oslobađa se hormon koji utječe na rad i proizvodnju uljnih žlijezda zbog čega nastaju akne i slične upale. Osim toga, kortizol, hormon stresa povezan je i s preuranjenim znakovima starenja te pojavom bora. Redoviti seks može smanjiti štetne učinke stresa na kožu, a postoje i dokazi koji govore da estrogen, koji se oslobađa tijekom orgazma, povećava razinu kolagena.

Ubrzava zacjeljivanje akni

S obzirom na to da stres narušava stanje kože, a seksualni odnosi smanjuju posljedice, znanstvenici tvrde da bi redovit seks mogao potaknuti i zacjeljivanje ožiljaka od akni.

Jača kosu i nokte

Seks nije dobar samo za kožu već i kosu i nokte, jer poboljšava sposobnost tijela da učinkovito apsorbira hranjive tvari. Veća razina esencijalnih vitamina i minerala dugoročno dovodi do zdrave kose i jakih noktiju.

Kvalitetniji i bolji san

Dobar san san jamči svježiji i budniji izgled ujutro, a to je posljedica lučenja hormona oksitocina, koji je poznat kao hormon koji pridonosi dobrom osjećaju. On je zaslužan za osjećaje pospanosti i opuštenosti nakon orgazma.