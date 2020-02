anje od dva tjedna dijeli nas od susreta s Ute Lemper, a ta svjetska glumačka i pjevačka senzacija u petak 14.2. priprema koncert za dugo pamćenje

Jeste li za rendezvous? Na dan zaljubljenih on je u Off ciklusu!

Trenutačno je na turneji u Velikoj Britaniji (Bristol, Southampton, Guildford, Brighton, Birmingham, Manchester, Leeds, Edinburgh), u Zagreb stiže iz Budimpešte, a nakon toga, do kraja godine, slijede najveći svjetski centri Pariz, New York, Atena, Milano, Dublin, Lisabon, Barcelona, Hamburg, Bonn, Berlin i tako dalje, i tako dalje...

Takvom karijerom može se pohvaliti malo koji umjetnik. Nemoguće je pobrojati što je sve napravila u kazalištu, na koncertnoj sceni, u filmu. Poharala je i newyorški Broadway i londonski West End.

U Off ciklus 14.2. stiže s izborom the best of glazbenih brojeva koji su označili njezinu zvjezdanu karijeru. Od songova legendarne Marlene Dietrich - s kojom je vrlo često uspoređuju, preko Dylana, Weilla i uspješnica iz Cabareta i Chicaga, sve do Gershwina, Édith Piaf, Piazzolle i Jacquesa Brela, bit će to večer s divom koju ćete još dugo pamtiti.

Orkestrom Zagrebačke filharmonije ravnat će uspješni dirigent iz Mađarske, Róbert Farkas.

Rendezvous je u petak 14.2., dvorana Lisinski u 19:30...

Off ciklus i jednostavno diva - Ute Lemper!