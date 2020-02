Grupa Editors vraća se u Hrvatsku u subotu 8. veljače i to u Malu dvoranu Doma sportova u sklopu Greatest Hits turneje. Sudeći prema aktivnoj set listi turneje bend koji je u svojoj petnaest godina dugoj karijeri upisao impresivan broj hitova, većinu njih će izvesti na najvećem samostalnom gostovanju u Zagrebu.

Turneja s tridesetak nastupa počela je prošli tjedan, a početni datumi su postavili setlistu koja predstavlja čak 24 najvažnije pjesme iz kataloga benda što znači da će ovo biti koncert nakrcan hitovima i višesatnim programom s odličnom produkcijom koju bend sam donosi u Zagreb.

Uz klasični i nostalgični hit "An End Has a Start", tu su se našle "Bullets" i "Bones", kao i "Escape the Nest" i "Spiders" koje nisu izvodili gotovo desetljeće. Uz "Magazine", "Sugar", Editorsi su izveli i nove stvari s kompilacije najvećih hitova Black Gold - "Upside Down" i "Frankenstein". Hvaljeni klasici s prijašnjih albuma, "Violence", Papillon", "Ocena Of Night", "Formaldehyde", našli su se na listi, kao i "The Weight of the World," "Spiders", "A Ton Of Love", te "Blood". Misterioznost pjesama uz kombinaciju vokala i jake gitare nastavili su uz "Walk The Fleet Road", "You Are Fading", "Distance" koju prvi put izvode uživo nakon šest godina, te uspješnice "The Racing Rats, "Munich" i "Smokers Outside the Hospital Doors".

Zagrebački nastup koji nam slijedi bit će jedini u regiji, jer najbliže među nama bend je tek u Beču, a koncert u Domu sportova bez sumnje je najveće strano gostovanje u gradu koje će obilježiti veljaču.

S biografijom ispunjenom globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima, aktualni "Black Gold" koji prati turneju ispunjen je najvećim hitovima i ujedno je retrospektiva dosadašnje karijere benda, kroz 13 pjesama objavljenih na njihovih šest studijskih albuma, kao i tri potpuno nove pjesme, te je dostupno i deluxe izdanje s osam akustičnih pjesama. Sve svoje hitove jedna od najvažnijih otočkih grupa donosi na novi zagrebački susret, a grupa koja se tijekom 15 godina impresivne karijere jako posvetila fanovima iz Hrvatske spada u red rijetkih izvođača koji se kod nas iz koncerta u koncert sele u sve veće prostore. Bit će ovo njihov najbrojniji samostalni koncert kod nas, nakon više puta rasprodanih klupskih i festivalskih nastupa.

Editors su nastali 2002. u engleskom Staffordu i samo nakon tri godine lansirani su među nove otočke rock zvijezde. Debitantski "The Black Room" iz 2005. osigurao im je nominaciju za prestižnu nagradu "Mercury" te nastupe na velikim festivalima poput Lollapalooza i Coachella. Nasljednik "An End Has A Start" sjurio se ravno na prvo mjesto britanske top liste albuma uz prve nastupe na Glastonburyju. Treći album - "In This Light And On This Evening" (2009.) na kojem se nalazi megahit "Papillon", naslijedio je sjajni uradak "The Weight Of Your Love" (2013.) te jednako uspješan "In Dream" iz 2015. te šestim albumom "Violence". Sve je zaokruženo kompilacijom "Black Gold" koja sadrži najveće hitove.

Kao predgrupa Editorsima nastupit će belgijski dark new wave bend Whispering Sons.

Ulaznice su u prodaji po 190 kn, a na dan koncerta ulaznice će iznositi 220 kn. Službena prodajna mjesta su Dancing Bear Shop (Gundulićeva 7), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.