Detaljna satnica i još pokoje iznenađenje bit će dostupni na društvenim mrežama Glazbene Kuće.

Već tradicionalni festival Glazbene Kuće "za prvi maj" ove godine će se održati u petak 3. i subotu 4. svibnja pod novim imenom: "Under the bridge" festival, ime koje osim što je često opjevano, je također i vrlo doslovno jer se Glazbena Kuća nalazi ispod mosta Slobode na zagrebačkom Bundeku. Ulaz na festival je besplatan.

Glazbena kuća je naziv udruge koja je je dom više od 50 bendova, od najmlađih do najstarijih; među njima ima profesionalaca, hobista, no i početnika. U Glazbenoj Kući postoje i tečajevi gitare, bass gitare, bubnjeva, udaraljki, violine, harmonike, pjevanja kao i ostalih instrumenata koji su u planu.

"Ono što ih međusobno veže je ljubav prema glazbi, pa s obzirom na to, svi su međusobno jednaki, odnosno svi smo jednako zaluđeni glazbom", priznao nam je Daniel Badanjak, dopredsjednik Glazbene kuće.

U četiri godine rada, Glazbena Kuća zabilježila je veliki rast. Kuća je od početne namjene gostione uz Savu od vremena prije postojanja Holjevčevog mosta, preko striptiz bara 80-ih i 90-ih, postala najprije prostor za probe, a postepeno i potpuna podrška i utočište hrvatskih glazbenika. Sada ovdje djeluje vrlo zaposleni tonski studio pod producentskom palicom predsjednika udruge, Damira Ostrugača, ali i video odjel, kako bi se izvođačima dala prilika da pokažu što znaju i digitalnim putem kroz Glazbena Kuća live sessions i video spotove. U konačnici, eventi poput Under the Bridge festa su također prikaz talenta koji se kreće kroz Glazbenu Kuću.

U petak 3. svibnja scenu preuzimaju mladi i perspektivni ukućani GEM svojom mješavinom rapa i pop rocka. Zatim dolaze post-punkeri Montag, koji za sebe kažu da je glazba njihov zadnji otpor današnjici te dodaju da nisu bend koji će pobuditi nadu u bolje sutra. Šavovina je pravi primjer benda iz Glazbene Kuće, pojavili su se prije 3 godine sa svojim zanimljivom mješavinom indie rocka i etno glazbe, te su u te tri godine doživjeli nemoguće sazrijevanje pod okriljem kuće. Kako zvuči ova psihološka poezija u suvremenom instrumentalnom kontekstu, možemo poslušati u petak od 21:00. Parola Generacije su pop rockeri u uzletu koji traže svoje mjesto na glazbenoj sceni i to za sada prilično uspješno! Nakon nekoliko mjeseci rada na autorskim pjesmama u Glazbenoj Kući, došlo je vrijeme za predstavljanje istih široj publici. Zatvaranje programa u petak bit će obilježeno funk i r'n'b obradama deseteročlanog glazbenog sastava Funksperiment, koji iako je novi bend, itekako ima što za pokazati, budući da su svi članovi akademski obrazovani glazbenici.

U subotu od 17 sati program otvaraju polaznici tečaja gitare Marka Osmanovića, frontmena benda Cota G4 i bivšeg pjevača Divljih jagoda. Na ovaj način priliku za iskustvo prvog nastupa dobit će početnici i napredni polaznici tečaja gitare Glazbene Kuće. Njihov nastup na Dobro jutro, Hrvatska na Facebooku pregledalo je preko pola milijuna ljudi. Direktno iz Memphis, Tenessee, a originalno iz sisačke Pop rock škole pod vodstvom Miroslava Dimića, dolaze The Stage Schoolers band, predstaviti svoj unikatni delta blues s Lonjskog polja. Požeško- vukovarski rap rockeri sa zagrebačkom adresom, Detmeć, iako su nedavno stupili na scenu, stupaju sigurnim korakom. Hit "Dijelimo se" i dalje odzvanja diljem Hrvatske kao himna zajedništva, a oni nastavljaju melodiju na Bundeku u znak proslave potpisivanja svojeg prvog diskografskog ugovora. Već usijanu atmosferu preuzet će ESC Life, koji nakon izdanog albuma "Born to be mild" pod PDV records, kreće u koncertnu promociju, a skreću i u Glazbenu kuću predstaviti svoj post indie / billiard wave zvuk. S preko 120 nastupa diljem Hrvatske, Mačci su mladi cover bend s utakmicama u nogama. Za svoju setlistu kažu da je beskompromisno dizajnirana za party, a to možemo provjeriti u subotu od 21:30 sati. Za glazbeni cooldown i svojevrsnu poduku mlađim kolegama u subotu pobrinut će se virtuozni jazz/fusion kvartet Heat Wave, koji uskoro kroče u studio Kuće u namjeri snimanja svojeg četverogodišnjeg rada.

Na Under The Bridge festivalu predstavit će se i naš partner Pitsome Merch, specijalizirana usluga tiska na majice, torbe, hudice i ostali merch za bendove, sa svojom novopokrenutom mobilnom Sprintaonicom - na licu mjesta moći ćete sami otisnuti svoju Under The Bridge majicu ili platnenu torbu u tehnici sitotiska, najkvalitetnije metode otiska na tekstil!

Program u petak otvara se predstavljanjem koncepta eVozila, odnosno modernog načina kretanja: električnim longboardima i romobilima. S brzinom do 40km/h, ova vozila su dizajnirana jednako za ovisnike o adrenalinu, zaljubljenike u prirodu, kao i za urbane putnike. Posjetitelji će moći besplatno isprobati eVozila tijekom cijelog festivala.

Dugogodišnji partneri Glazbene Kuće, Audio Pro Artist doći će u subotu predstaviti novi model razglasa: HK Linear 5 LTS, koji će ujedno i obilježiti čitav zvuk festivala.

Detaljna satnica i još pokoje iznenađenje bit će dostupni na društvenim mrežama Glazbene Kuće.

Ulaz je besplatan!



FB event