Ovogodišnji 6. SuperUho Festival u Primoštenu bit će posvećen NO Jazz festivalu, deset godina nakon njegova gašenja, a obilježit će ga neka od značajnih svjetskih imena jazz glazbe, te oni koji brišu granice glazbenih svjetova.

Organizatori najavljuju imena poput Marca Ribota, Art Bruta, Colin Stetsona, Shilpe Ray te domaćih bendova Chui i The FogSellers.

Primošten će uživati u zvukovima nekih od najznačajnijih svjetskih imena jazz i ne samo jazz glazbe, pa se očekuje intimnije i akustičnije izdanje festivala.

Marc Ribot, koji slovi kao jedan od najvećih živućih gitarista, posljednji je put u Hrvatskoj nastupio prije 14 godina u sklopu NO Jazza. U Primošten dolazi sa "Songs of Resistance" kvintetom, koji čine saksofonist Jay Rodriguez, basist Brad Jones, bubnjar Ches Smith, te udaraljkaš Reinaldo de Jesus.

Njegovu fascinantnu karijeru obilježio je rad sa Tom Waitsom, primjerice na albumima "Rain Dogs" i "Franks Wild Years", sve do albuma "Bad As Me". Nezaobilazan je i rad s The Lounge Lizards i Jazz Passengers, čiji je član godinama bio, kao i suradnja s Elvisom Costellom i Johnom Zornom.

Ribot se brzo profilirao i kao sjajan autor, pa je snimio desetke albuma među kojima se izdvaja lani objavljeni "Songs of Resistance 1942-2018", inspiriran aktualnom vlašću u SAD-u, ali i puzajućom fašizacijom društava diljem svijeta. Na sebi svojstven način obradio je niz protestnih i revolucionarnih pjesama te okupio zavidnu listu gostiju, među kojima se našao i Tom Waits, kojem prepjev pjesme "Bella Ciao" ujedno predstavlja prvu pjesmu objavljenu u protekle 3 godine.

Britanski miljenici glazbene kritike Art Brut, u visokoenergetskom spoju garažnog rock'n'rolla i post punka, petim su se studijskim albumom "Wham! Bang! Pow! Let's Rock Out!" vratili na scenu. Petorka je prije 14 godina predstavila prvijenac "Bang Bang Rock & Roll". Zahvaljujući sjajno prihvaćenom albumu, koji je Pitchfork uvrstio među 200 najznačajnijih izdanja objavljenih u tom desetljeću, a pogotovo singlovima poput "Emily Kane" ili "Formed a Band", Art Brut ostvaruju proboj iz nezavisne scene.

Uslijedili su albumi "It's a Bit Complicated","Art Brut vs. Satan", "Brilliant! Tragic!" i slavljenički "Art Brut top of the Pops". Pjevač Eddie Argos i dalje je najozbiljniji kandidat za najzabavnijeg frontmana današnjeg rock'n'rolla.

Američki saksofonist Colin Stetson, premda ga se najčešće svrstava među jazz glazbenike, ima impresivnu listu suradnika. Među njima su imena poput Arcade Fire i Bon Iver, ali i brojni velikani kao Tom Waits, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers, Animal Collective, LCD Soundsystem, The National, Godspeed You! Black Emperor, David Byrne, Anthony Braxton i David Gilmore.

Stetson je razvijao jedinstven glazbeni izraz kao solist, prvenstveno na saksofonima i klarinetima, što je rezultiralo nizom hvaljenih diskografskih izdanja na kojima se njegova intenzivna tehnička vještina nadopunjuje s uzbudljivim i emocionalno razornim skladanjem. Njegov zapanjujući, fizički intenzivan pristup instrumentima (uglavnom bas i alt saksofoni) proizvodi emocionalno bogate polifonijske skladbe.

Shilpa Ray, njujorška blues punk kantautorica, svojim se moćnim glasom svojevremeno pridružila Nick Caveu koji ju je pozvao na turneje po Europi i Americi, a potom na svojoj Bad Seed etiketi objavio i njeno prvo solo izdanje EP "It's All Self Fellatio". Shilpa se nakon bendova Beat The Devil i Shilpa Ray and Her Happy Hookers odlučila za samostalnu karijeru te snimila dva odlična albuma objavljena za etiketu na kojoj u harmoničnom suživotu nalazimo brojna imena eksperimentalnog jazza i rocka.

Prva domaća imena ovogodišnjeg festivala su zagrebački Chui i šibenski The FogSellers, dva benda koja brišu granice između teško spojivih glazbenih svjetova. Unutar vlastitih izraza isprepliću jazz, rock i elektronsku glazbu tako da im je teško naći dostojnu konkurenciju i u svjetskim okvirima, poručuju organizatori u priopćenju.