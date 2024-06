Vrlo u glazbenom smislu ekstreman kraj srpnja u režiji Hangtimea otvorit će nezgodni blackeri UADA koji se u Zagreb vraćaju nakon pet godina, a nakon njih slijede Cradle of Filth (Tvornica kulture, 27.7.) i Suffocation i Porazium (Močvara, 29.7.).

Na krilima najnovijeg videa "Retraversing The Void" UADA će 25. srpnja u Močvari odsvirati uspješnice s posljednjeg albuma, kao i najveće hitove dosadašnje karijere pa ljubitelji bendova kao što su MGLA, Gaerea, Kanonenfieber Groza nipošto ne smiju propustiti ovaj koncert. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 21 euro mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga (https://tickets.hangtimeagency.com/) ili u Dirty Old Shopu (Tratinska 34). Ako ih ostane, na dan koncerta za ulaznicu će trebati izdvojiti 25 eura.

Hrvatski crni metalioni već su dobro upoznali ovaj bend kojem će ovo biti treći nastup u Močvari. Cijela priča počinje 2014. u Portlandu, a prema njihovim riječima ime benda znači "uklet" na latinskom. Njihov zvuk može se svrstati u ladicu melodičnog blacka, stilski na više načina blisko bendovima kao što su već gore spomenuti Mgla, Gaerea, Kanonenfieber i Groza... Jake Superchi, osnivač benda, kao utjecaje navodi Dissection, Danzig, ali ima tu i prstohvat NWoBHM-a, grungea i gothica. Dosad su izdali četiri studijska albuma: Devoid of Light (2016), Cult of a Dying Sun (2018.), Djinn (2020.) i najaktualniji Crepuscule Natura iz prošle godine. Ime domaće predgrupe za ovaj koncert bit će objavljeno uskoro. Vidimo se 25. srpnja u Močvari!

Ostali Hangtime metal koncerti u 2024.:

27.7. Cradle of Filth @Tvornica

29.7. Suffocation, Porazium @Močvara

25.9. Nytt Land @Močvara

14.10. Ellende, Groza, Servant @Močvara

21.10. Alcest @Boogaloo

23.10. Septic Flesh, Equilibrium, Oceans, Scar of The Sun @Boogalooo

4.12. Evergrey, Klogr @Močvara