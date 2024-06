Nakon malo više od pet godina legende progressive metal scene Evergrey vraćaju se u Zagreb, točnije u Močvaru još jednom oduševiti domaću publiku, baš kao što su to napravili 2019. u ovom klubu! Ovom će prilikom promovirati svoj 14. studijski album, „Theories of Emptiness" s 11 novih pjesama, a svjetlo dana će ugledati 7. lipnja.

Njima će se na turneji pridružiti talijansko-američki progresivci Klogr, a ime posljednjeg benda koji će zaokružiti line-up bit će objavljeno uskoro. Datum ove izuzetne metal svečanosti koja se nikako ne smije propustiti je 4. prosinca. Early bird ulaznice po cijeni od 28 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga, dok će im pretprodajna cijena biti 32 eura. Na ulazu će koštati 35 eura, a hard copy će se uskoro moći kupiti u Dirty Old Shopu.

Evergrey je nastao 1993. godine u vjerojatno najmetalskijem gradu na svijetu, Gothenburgu. Tri godine od osnutka i nakon što su složili stabilnu postavu, izdali su svoj prvi album „The Dark Discovery". U svom specifičnom, mračnijem progressive /power izričaju bave se temama kao što su paranoja, kultovi, zlostavljanje, otmice i slično, a albumi su im često konceptualnog karaktera. U prosincu prošle godine su izdali kompilaciju „From Dark Discoveries To Heartless Portraits" kojom su obilježili 30 godina rada.

Najnoviji album koji će za izaći za Napalm Records producirali su osnivač benda Tom. S Englund i bivši bubnjar Jonas Ekdahl, miksao ga je Adam „Nolly" Getgood (ex-Periphery), dok je za master zaslužan Thomas „Plec" Johansson koji je poznat po radu s bendovima kao što su Soilwork i Onslaught. Kao gosta na pjesmi "Cold Dreams" svakako vrijedi istaknuti i gostovanje Jonasa Renksea, vokala iz Katatonie.

Članovi: Tom S. Englund - vokal, gitara. Henrik Danhage - gitara, back vokal Rikard Zander - klavijature, back vokal, Simen Sandnes - bubnjevi, Johan Niemann - bas, back vokal.

Klogr je četveročlani bend nastao 2011. u talijanskom gradu Carpiju. Njihov stil može se opisati kao alternativni metal s progresivnim elementima. Njihovo ime je posveta Weber-Fechnerovom zakonu u području osjetne psihologije i percepcije, a formula mu je S=Klog, što se čita kao "Key-Log-Are". Bili su na turnejama s bendovima kao što su Prong, Infected Rain i Butcher Babies, a vrijedi istaknuti i njihovu suradnju s ekološkom organizacijom Sea Shepherd, baš kao što to čine i njihovi kolege iz benda Gojira. Poznati su po ultraenergičnim i žestokim nastupima uživo pa tu reputaciju svako vrijedi provjeriti 4. prosinca u Močvari. Dan ranije bendovi će nastupiti u beogradskom Dorćol Platzu, također u organizacije Hangtimea.

Ostali Hangtime metal koncerti u 2024.:

25.7. UADA @Močvara

27.7. Cradle of Filth @Tvornica

29.7. Suffocation, Porazium @Močvara

25.9. Nytt Land @Močvara

14.10. Ellende, Groza, Servant @Močvara

21.10. Alcest @Boogaloo

23.10. Septic Flesh, Equilibrium, Oceans, Scar of The Sun @Boogalooo