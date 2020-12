Najstresniji dio božićnih blagdana nije Badnjak, ako ste to možda već do sada pomislili, točno se zna kad je on na vrhuncu!

Božić je jedan od najjačih stresora, naročito u ovo doba godine kad sve treba biti - savršeno i najbolje moguće.

Božićno jutro se provodi u prilično paničnoj kupovini zadnjih poklona za zaboravljene članove obitelji, uz to se moraju napraviti i kolači, pospremiti kuća, napraviti večera i okititi jelka ... no, bez obzira na sve to, vjerovali ili ne danas nije onaj dan kad je blagdanski stres na svom vrhuncu.

Zanimljivo istraživanje na tu temu pokazalo je da je blagdanski stres na svom vrhuncu točno u 12.56 minuta, prije ručka na Božić.

Zašto? Jednostavno - priprema božićnog ručka traje u prosjeku četiri i pol sata, pa se gotovo polovica ispitanika odlučilo za to vrijeme kao najstresnije.

Očekivano, najveći je problem organizacija da sve bude gotovo u pravo vrijeme, a prilično velikih14 posto ljudi izjavilo je da im najveći stres donose članovi obitelji koji rade pritisak na njih.

Kome je najgore? Najviše pate kuhari amateri koji su napravili početničku grešku i pozvali cijelu obitelj na božićni ručak, jer će zbog toga u kuhinji provesti čak 6 sati s katastrofalnim završetkom - obično će hrana biti hladna kad stigne na stol, neće biti dovoljno mesa i umak će biti loš.

Tek toliko da znate - žene počinju kuhati blagdanske ručkove u dvadesetim godinama, dok muškarcima to dopada u ruke tek u četrdesetima.

No, dobra je vijest da nakon toga počinje opuštanje s prosječno četiri sata neobaveznih razgovora s obitelji, gledanjem omiljenih filmova i ljenčarenjem.