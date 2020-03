Ma koliko bili zaljubljeni u svoju trenutnu partnericu, ovo su tri stvari koje muškarcima neobično idu na živce.

Muškarci neke stvari jednostavno ne vole u vezama, ma koliko bili zaljubljeni u svoju trenutnu partnericu, a ovo su tri koje im neobično idu na živce.

Manipuliranje - a tako shvaćaju suze kad za njih ne vide stvarnog razloga. Njima su emocije za pokazivanje naklonosti, a ne za pokušaj da se u nekim situacijama vaga nagne na žensku stranu.

Pokušaji da ih se mijenja - ne samo da ne vole, nego mrze iz dna duše su pokušaji da ih mijenjate. Oni misle da ste vi pristali na paket takav kakav je, no poznato je da neke žene imaju drugačiju logiku - gledaju potencijal za promjenu prema njihovim željama. Najčešće to ne funkcionira, tako da bi vrijedilo promijeniti pristup.

Telefoni - muškarci telefone koriste za poruke, surfanje i razgovore, no ne one beskrajne. OK, na početku veze ćete možda tako razgovarati satima, ali ne zadugo - oni će se potruditi da se vidite uživo.

Pa, onda - nemojte :)