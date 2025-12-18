Tri božićna kolača s malo kalorija
Nije san nego java, no samo ako napravite kolače koji nemaju previše kalorija
Božić bez debljanja? Ne, nije san nego java, no samo ako napravite kolače koji nemaju previše kalorija.
Stoga, evo tri recepta za božićne kolačiće koji su štedljivi s kalorijama.
Čokoladni keksi
Sastojci: 160 g margarina 2-3 žlice tekućeg sladila (natren), 1 malo jaje, 1 žlica kakaa u prahu, 1 naranča, 125 g brašna, prstohvat soli, 25 g mljevenih oraha, 25 g mljevenih lješnjaka, pola žlice anisa u prahu
Priprema: Pomiješati margarin, sladilo, jaje, kakao, koru naranče, brašno, sol i anis. Tijesto zarolati u oblike promjera 3 centimetra i uvaljati u mljevene orahe i lješnjake. Zamotati u foliju i ostaviti na sat vremena u hladnjaku. Potom nožem narezati kekse debljine pola centimetra. Peći 20 minuta u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva.
Energetska vrijednost: 34 kalorija po komadu
Kocke od lješnjaka
Sastojci: 80 g omekšalog maslaca, 160 g šećera, 8 žlice ne-masnog mlijeka, 1 mala žlica naribane limunove kore, 300 g brašna, četvrtina žlice praška za pecivo, 2 bjelanjka, 100 g mljevenih lješnjaka, četvrtina žlice cimeta
Priprema: Pomiješati maslac, šećer i mlijeko, dodati limunovu koru. Brašno pomiješati s praškom za pecivo te dodati u smjesu maslacem. Tijesto ravnomjerno rasporediti po limu za pećenje. Napraviti snijeg te u njega dodati ostatak šećera, cimet i lješnjake. Ravnomjerno rasporediti po prvom sloju tijesta. Nožem lagano urezati kocke ili pravokutnike. Peći 12-15 minuta na 160 stupnjeva u zagrijanoj pećnici.
Energetska vrijednost: 35 kalorija po komadu
Zvijezde od cimeta
Sastojci: 250 g brašna, 170 g maslaca, 170 g mljevenih badema, 30 g naribane čokolade, 170 g šećera u prahu, 2 žutanjka, sok od pola limuna, žlica cimeta, 100 cijelih oguljenih badema, bjelanjak
Priprema: Maslac, brašno, čokoladu, sok od limuna, jaja, šećer i cimet pomiješati strojno (ruke previše zagrijavaju tijesto). Tijesto pokriti i ostaviti dva sata na sobnoj temperaturi. Izvaljati na debljinu od oko tri milimetra i izrezati zvijezde. Rasporediti po limu za pečenje premazati bjelanjkom i ukrasiti s polovicom badema. Peći 10-15 minuta na 180 stupnjeva u zagrijanoj pećnici.
Energetska vrijednost: 35 kalorija po komadu
