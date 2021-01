Vjerovali ili ne, škrtost je izravno povezana s povišenim razinama kortizola, hormona stresa, tako da dajući novac smanjujete razinu stresa

Radite li dobra djela? Sad je to možda na prvu deplasirano jer su sve svi udružili pomoći jadnim ljudima Gline, Petrinje i Siska, no radite li to i inače?

Dobro je činiti dobro, kaže parola koja se u Hrvatskoj već prilično izlizala, no istraživanja kažu da kad nekoj drugoj osobi poklonite energiju, vrijeme ili novac, koristi od toga imate i vi, a ne samo primatelj dobrog djela.

Naime, škrtost je izravno povezana s povišenim razinama kortizola, hormona stresa, tako da dajući novac smanjujete razinu stresa. Ludo, nije li?

Psihičko zdravlje popravlja se volontiranjem, pokazalo je preko 40 različitih istraživanja na svim stranama svijeta, jer je volontiranje dokazano pravi recept za poboljšanje zadovoljstva životom i izravno povezano sa smanjenjem simptoma depresije.

Biti nesebičan dobro je i zbog toga što vam drastično rastu šanse za dulji život, kažu istraživači sa Sveučilišta Buffalo, komentirajući rezultate svog istraživanja.

Uz to, velikodušnost se pokazala jednim od ključnih temelja sretnog braka, stoga, ugađajte svom partneru svakodnevno nekim sitnicama, dovoljna je masaža nakon teškog dana ili šalica tople i mirisne omiljene kave u pravom trenutku.

Ako vas brine posao, pomažite kolegama, sve veći broj ispitivanja potaknut krizom pokazuje da je kolegijalnost dobra za sve, pa i vas koji ćete nesebično pomoći kolegi u uredu da završi neki posao na vrijeme.

Nakon svega, pitanje ... Jeste li napravili svoje dobro djelo danas? Ako niste, imate još puno vremena ...