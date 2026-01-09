Večera je nezgodna - obično vam negdje oko šest krene lagano ideja da bi možda nešto pojeli, pa dok se vi smislite već je sedam, a to je vrijeme koje (kao) ne bi trebali jesti....

I što sad? Treba li večerati ili ne? Recimo, u studiji o hranjivim tvarima koja je objavljena u siječnju 2021. godine istraživači su otkrili da su se studenti koji su redovito preskakali večeru udebljali više od svojih kolega koji su - većinom - svakodnevno večerali.

Oni koji su preskakali večeru nakupili su oko 10% svoje težine tijekom šestogodišnjeg razdoblja istraživanja. Također, veća je vjerojatnost da će osobe koje preskaču večeru biti u kategoriji prekomjerne težine.

Zašto bi preskakanje večere moglo uzrokovati debljanje?

Nutricionistica koja se specijalizirala za prehranu za mršavljenje, Amanda Nighbert, navodi da osobe koje preskaču večeru više jedu grickalice tijekom večeri, što na kraju dovodi do debljanja. Nighbert ističe da grickalice ne sadrže prave nutrijente, odnosno nemaju puno vlakana ni proteina, a bogate su šećerima i ugljikohidratima. Takve namirnice rijetko će vas zasititi i zapravo mogu dovesti do toga da jedete još više.

"Oni koji večeraju uglavnom jedu zdraviju hranu i imaju uravnoteženiji obrok. Oni obično jedu više povrća i proteina i imaju tendenciju jesti zdraviju hranu, što smanjuje potrebu za grickalicama kasno navečer", pojasnila je Nighbert.

Ipak, postoje i druga istraživanja koja ukazuju da bi preskakanje večere moglo potaknuti gubitak kilograma. Na primjer, studija iz 2017. godine objavljena u časopisu The Journal of Nutrition obuhvatila je oko 50.000 ispitanika te se pokazalo da su osobe koje jedu manje od tri obroka dnevno i imaju dužu pauzu između obroka tijekom noći značajno smanjile indeks tjelesne mase (BMI) tijekom godine.

Kako preskočiti večeru i smršavjeti?

Nova studija pak sugerira da preskakanje večere može biti učinkovito u mršavljenju. Nighbert navodi da preskakanje večere može biti snažan alat u mršavljenju.

"Cilj je jesti kad sunce izlazi i završiti s jedenjem kada sunce zađe. Jelo u skladu s vašim cirkadijalnim ritmovima može poboljšati upravljanje težinom, kao i poboljšan san, zdraviju razinu šećera u krvi i još mnogo toga", kaže Nighbert.

Istraživači misle da jesti u pogrešno doba dana, a posebno prekasno noću, ometa naše zdravlje zbog veće razine glukoze i inzulina kasno noću.

"Kada pojedemo obilan obrok kasno navečer, to pokreće probavu i veliku količinu glukoze u krvotoku. Naše tijelo noću radije sagorijeva uskladištene masnoće nego što razgrađuje glukozu", pojasnila je Nighbert. Uz to, savjetovala je da zadnji obrok u danu pojedete tri sata prije nego što odete na spavanje, prenosi Livestrong.