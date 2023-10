Ako spadate u one koji redovito trče, važno je znati kako to utječe na vaše tijelo. Je li u redu živjeti bez dana odmora ili to izlaže tijelo riziku od ozbiljne ozljede? Istražimo što se događa našem tijelu ako trčimo svaki dan.

Prema fizioterapeutu Christopheru Jacksonu, je li zdravo ili nije trčati svaki dan ovisi o nekoliko čimbenika - o medicinskoj povijesti pojedinca, o individualnoj kondiciji i osobnim zdravstvenim ciljevima.

"Općenito, kaže se da je za većinu rekreativnih trkača najbolje trčati tri do pet dana u tjednu, ne uzastopno", rekao je za Parade.

Dr. Carly Gossard s tim se slaže. Svim trkačima s kojima surađuje preporučuje jedan do dva slobodna dana tjedno.

"Rekla bih da je šest dana trčanja u tjednu maksimum, a najbolje je da je to četiri do pet dana tjedno", istaknula je.

Također, važno je znati da postoji velika razlika između rekreativnih i profesionalnih trkača. Potonji su s vremenom prilagodili svoja tijela na takvo opterećenje. Također, ključno je prilagoditi prehranu povećanoj potrošnji kalorija uslijed svakodnevnog trčanja.

"Trčanje povećava razinu energije i poboljšava raspoloženje zbog prirodnog otpuštanja endorfina povezanog s vježbanjem i izlaskom iz kuće. Trčanje pomaže i da bolje spavamo", kaže dr. Gossard te dodaje da ćete, ako dosljedno trčite, s vremenom uočiti povećanu izdržljivost i moći ćete pretrčati veće udaljenosti u manje vremena.

"Poboljšano kardiovaskularno zdravlje je dugoročna dobrobit trčanja. Neki ljudi trčanjem gube na težini i razvijaju mišićnu masu", napomenula je dr. Gossard.

Znakovi da previše trčimo

Previše trčanja izlaže tijelo prevelikom stresu i povećava rizik od ozljeda. Liječnici upozoravaju da pazite na ozljede koje se javljaju uslijed prekomjernog naprezanja, kao što su istegnuće mišića ili bol u čašici koljena.

"Ako osjećate upornu ili sve veću bol, to je znak da previše trčite", napominju.

Ako previše ili prebrzo trčite, može se javiti ortopedska bol. Ona se javlja u donjim zglobovima trkača, u kukovima, koljenima, gležnjevima ili stopalima.

Liječnici napominju da bol i ozljede mogu biti posljedica preskakanja zagrijavanja i hlađenja. Za zagrijavanje se preporučuju dinamička istezanja koja uključuju trbušne mišiće, kukove i gležnjeve. Što se tiče opuštanja, za tijelo su najbolje vježbe istezanja koje zahtijevaju korištenje pjenastog valjka.