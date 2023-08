Njemačka vlada radi na reformi zakona o rodnom samoopredjeljenju. U budućnosti će transrodnim i nebinarnim osobama biti mnogo lakše promijeniti oznaku spola u osobnim dokumentima

Do sada su transrodne i nebinarne osobe u Njemačkoj morale proći složenu proceduru s dva psihijatrijska vještačenja ako su htjele promijeniti svoj spol ili ime. Nakon toga je konačnu odluku donosio sud. Osoba koja je podnosila zahtjev je za čitavu proceduru morala sama snositi troškove, u prosjeku oko 1.900 eura.

To je definirano Zakonom o transseksualcima iz 1980., za koji je Savezni ustavni sud nedavno utvrdio da u mnogim dijelovima nije u skladu s Ustavom. Savezna vlada takozvanim zakonom o samoopredjeljenju želi to sada promijeniti i prilagoditi postojeće propise vremenu i novim društvenim okolnostima.

Lakše do promjene osobnih dokumenata

Nacrtom zakona predviđeno je da se s navršenih 18 godina starosti omogući u matičnom uredu unos promjene spola i imena bez prethodnog vještačenja. Za maloljetnike do 14 godina bi zakoniti skrbnici mogli izvršiti ovu promjenu. Maloljetnici stariji od 14 godina mogu sami podnijeti prijavu promjene. Međutim, ona stupa na snagu samo ako su zakonski skrbnici dali svoj pristanak. Ako to nije slučaj, obiteljski sud može dati suglasnost pri čemu se treba orijentirati, kako se kaže u nacrtu zakona, „onim što je najbolje za dijete".

Olakšanje u svakodnevici

Za Kallea Hümpfnera iz Savezne udruge Trans* je inicijativa za promjenu zakona „povijesni" događaj. Zakon o samoodređenju već godinama iščekuju mnoge trans i nebinarne osobe. „Ti ljudi često žive s identifikacijskim dokumentima koji ne odgovaraju njihovom izgledu ili identitetu. U svakodnevnom životu to opetovano dovodi do problema i diskriminirajućih iskustava", kaže Hümpfner.

Hümpfner je to i sam iskusio na svojoj koži. Jednom je imao problema jer mu nisu vjerovali da je vlasnik bankovne kartice s obzirom na to da ime na kartici nije odgovaralo njegovoj vanjštini. I kod policijskih kontrola je često bilo napetih situacija.

Kad je psihološki napor postao prevelik, Hümpfner se odlučio na proceduru kako bi mu u dokumentima promijenili ime i spol. Ali ovaj proces je, kako kaže, ponižavajući. Često se postavljaju intimna pitanja, na primjer o ponašanju pri masturbaciji. Za one na koje se to odnosi, novi nacrt zakona bio bi "vrlo veliki korak naprijed", smatra Hümpfner. Ali, kako kaže, „i za društvo u cjelini", jer bi to moglo pridonijeti tome da se raznolikost percipira kao prirodni dio društva.

Demokršćanska oporba skeptična

Unija CDU/CSU je skeptična oko ovog vladinog zakonskog projekta. Osobito oko dijela koji se odnosi na maloljetnike. Prema mišljenju Silvije Breher, glasnogovornice za pitanja obitelji, novi zakon „nerazmjerno snažno" zadire u Ustavom zaštićeno pravo roditelja na odgoj djece. Kritika političarke CDU-a odnosi se i na situaciju u kojoj se roditelji protive da se promjena spola unese kod djeteta mlađeg od 14 godina.

Ignoriranje prava roditelja?

Naime, prema nacrtu zakona "obiteljski sud u nekim slučajevima može sam zamijeniti izjavu skrbnika ili čak djelomično oduzeti skrbništvo" ako postoji rizik za dobrobit djeteta. „Osobito u razvojno osjetljivim fazama poput puberteta najbliži skrbnici ne bi trebali biti izostavljeni iz tako ozbiljne odluke", kaže Breher. Također kritizira što savezna vlada, koju tvore socijaldemokrati, zeleni i liberali, „ignorira kritične komentare dječjih i adolescentnih psihijatara". „Postoji bojazan da bi mladi u pubertetu mogli donositi ishitrene odluke o promjeni spola", kaže političarka CDU-a.

Međutim, nacrt zakona ne govori o medicinskim mjerama promjene spola. To je izričito navedeno u nacrtu. Njemačko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju, psihosomatiku i psihoterapiju (DGKJP) pozdravilo je ovo pojašnjenje u svojoj izjavi.