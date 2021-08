Premda se čini da tikvice nisu povrće koje izaziva oduševljenje, one se poput kameleona mogu uklopiti u niz jela i to je njihova najveća snaga - ne trebate cijelo ljeto pohati tikvice

Tikvice su vjerojatno najbolje i najtraženije ljetno povrće. Može biti glavna zvijezda glavnog jela, a možete ih i sakriti u umaku ili kolaču.

Osim toga, tikvice su bogate vitaminima i hranjivim tvarima. Odličan su izvor vlakana, kalija, vitamina C i B6. Kao i većina povrća imaju nizak udio ugljikohidrata i ne utječu na kolesterol. Osim toga, sadrže tvari koje doprinose zdravlju kože.

Kako god volite pripremati tikvice, možete biti sigurni da će svaki oblik imati približno istu nutritivnu vrijednost.

A evo kako ih sve možete iskoristiti...

>> Tikvice - nepravedno zanemaren izvor zdravlja >>

Kuhane ili pečene tikvice - kuhane tikvice začinjene maslinovim uljem i češnjakom, pečene na malo masnoće, punjene pa pečene u pećnici... Opcija je mnogo i koju god odaberete, nećete pogriješiti. Oni posebno vješti mogu isprobati napraviti tjesteninu od tikvica koja će osvježiti uobičajeni meni.

Mogu se jesti sirove - miješana salata najbolji je način za pripremu sirovih tikvica. Narežite ih na tanke trakice ili naribajte i kombinirajte s čime volite. Nutricionistkinja preporuča preljev na bazi maslinovog ulja jer potiče apsorpciju hranjivih tvari. Prednost sirovih tikvica sastoji se u tome što ipak zadržavaju više vitamina. Koncentracija vitamina B i C, koji se otapaju u vodi, bit će viša kod sirovih tikvica jer termičkom obradom ispuštaju puno vode.

>> Tikvice - genijalno povrće za zdravlje i vitku liniju >>

Tikvice i slatko - s obzirom na to da imaju neutralan okus, tikvice su uvijek bile obiljena namirnica koju se može podvaliti djeci, pa čak i u desertima. Bilo da ih kombinirate s orašastim plodovima, čokoladom ili agrumima, tikvice će se prilagoditi svakom okusu. Browniesi od tikvica posebno su popularni, a za to se one pretvore u pire prije pripreme, kao i kruh od tikvica, piše CNN.