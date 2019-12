Hrvatska glumica Tihana Lazović osvojila je nagradu za najbolju glavnu glumicu na festivalu svjetskog filma LIFFT India Filmotsav, za ulogu u filmu "Aleksi", što je tom filmu dosad petnaesta festivalska nagrada.

Lazović u tom dugometražnom igranom prvijencu Barbare Vekarić glumi 28-godišnjakinju koja je nakon studija vraća u obiteljsku kuću na Pelješcu kako bi odlučila što će sa svojim životom.

Najradije bi otišla iz Hrvatske, ne vjeruje da se trud i rad isplate, niti da mora čekati 'onog pravog', a prije svega se oslanja na dobrostojeće roditelje, koje glume Neda Arnerić i Aljoša Vučković.

Vekarić potpisuje i scenarij, a osim Tihane Lazović u filmu glume i Goran Marković, Sebastian Cavazza, Jason Mann, Leon Lučev, Nataša Janjić.

Film je, među ostalim, bio nagrađen na Međunarodnom filmskom festivalu Changing Face u Sydneyju, za najbolji dugometražni film, najbolju glumicu u dugometražnom filmu (Tihana Lazović) i najbolju kameru (Filip Tot).

Dobio je i dvije nagrade na argentinskom međunarodnom filmskom festivalu FICA (Festival Internacional De Cine Austral) - za najbolji igrani film te, ponovno, najbolju glavnu glumicu.

Proglašen je i najboljim europskim dugometražnim filmom na Međunarodnom filmskom festivalu u francuskom Tonneinsu, a trijumfirao je i na kanadskom filmskom festivalu Directors Cut Int'l, za najbolji film, najbolju redateljicu i glavnu glumicu.

Svoju međunarodnu i američku premijeru imao je ove godine na festivalu South by Southwest festivalu u Austinu, a ubrzo nakon toga i svoju prvu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Beogradu, FEST-u, na kojem je proglašen najboljim debitantskim filmom.

Film je prikazivan i nagrađivan na američkim festivalima u New Jerseyju, Massachusettsu, Miamiju, New Mexicu, Wisconsinu i New Yorku.

Proputovao je i Europu, po festivalima u Irskoj, Italiji, Španjolskoj, Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini.

Producent je zagrebački Studio Dim, u koprodukciji s FilmKombajnom (Srbija), Motionom (Hrvatska) i HRT-om, a uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra i Filmskog centra Srbije.