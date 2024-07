Nakon fantastičnog koncerta na rasprodanom stadionu Šalata Thievery Corporation, jedna od najunikatnijih pojava u svijetu elektroničke glazbe, dolazi s bendom u Malo rimsko kazalište u Puli u subotu 20. srpnja.

Jedni od najpoznatijih producenata chill out, lounge i globalnih zvukova nastupit će u intimnom ozračju na otvorenom, a u prodaji je posljednjih 250 ulaznica za nastup u Puli.

Thievery Corporation kroz svoj rad daje uvid u međunarodne glazbene stilove, a njihovu mješavinu raznih osobnosti, kultura, zvukova i utjecaja publika će doživjeti na intimnom nastupu u Malom rimskom kazalištu.

Thievery Corporation - "The Richest Man in Babylon"

Gotovo tri desetljeća Thievery Corporation spaja globalne zvukove, od brazilskih, jamajkanskih, preko europskih i indijskih, dodajući im beatove i vokale. Ono što je počelo 90-ih u Washingtonu preraslo je u potpuno novi smjer elektroničke glazbe. Rob Garza i Eric Hilton ljubav prema brazilskoj glazbi, dubu i bossa novi povezali su kroz instrumentalnu plesnu glazbu zvukom između trip-hopa i acid jazza. Tako stvaraju prepoznatljivi zvučni potpis koji im je donio horde obožavatelja po svijetu.

Thievery Corporation - "Lebanese Blonde"

Glazba Thievery Corporationa je uvijek odavala počast prošlosti, počevši s epohalnim prvijencem iz 1996. "Sounds From The Thievery Hi-Fi", a uslijedio je "The Mirror Conspiracy" iz 2000. Nasljednik "The Richest Man in Babylon" postaje više orijentiran na politička zbivanja i humanost. Istražuju i indijsku klasičnu glazbu, hip-hop i reggae, Afrobeat ili psihodeliju, što utječe na albume "The Cosmic Game", "Radio Retaliation", koji je nominiran za Grammyja, ili "The Temple of I & I" dok na izdanju "Symphonik" objavljuju nove verzije omiljenih pjesama uz pratnju praškog filharmonijskog orkestra.

Koncerti Thievery Corporationa su uvijek pravi performansi koji okupljaju sjajne članove benda, te raspon vokalista iz različitih kultura čime je svaki nastup jedinstveno i multikulturalno iskustvo.

Thievery Corporation - "Shadows of Ourselves"

Ulaznice se mogu nabaviti u sustavu Entrio ili u Galeriji C4 u Puli u Carrarinoj 4. Cijena ulaznica u pretprodaji je 42 eura, a na dan koncerta 45 eura. Ulaz se otvara od 20:30, a početak koncerta je u 21:30.