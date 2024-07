Tvornica kulture predstavlja otvorenje sezone iz snova - The Jesus and Mary Chain dolaze u kultni klub

The Jesus and Mary Chain premijerno sviraju u Hrvatskoj! Jedan od najutjecajnijih bendova svoje generacije fantastično će otvoriti novu koncertnu sezonu u zagrebačkoj Tvornici kulture u srijedu, 28. kolovoza 2024. godine. Bend velikom turnejom „40 godina" i autobiografijom obilježava 40 godina postojanja, a jedna od postaja bit će i Zagreb.

The Jesus and Mary Chain - „Just Like Honey"

Jedan od najpoznatijih i najvažnijih britanskih bendova svih vremena - The Jesus and Mary Chain svoju veliku povijesnu godinu obilježavaju turnejom koja je počela u ožujku, a braća Reid napokon će se ukazati i u Zagrebu. Svoju su veliku obljetnicu obilježili i albumom „Glasgow Eyes" koji je objavljen u ožujku - prvim studijskim albumom nakon izdanja „Damage and Joy" iz 2017. godine. Za ovu su važnu godinu braća najavila i svoju autobiografiju, ali i dokumentarac. Kao i prethodna izdanja, „Glasgow Eyes" predstavljaju stapanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u sjajnu, mračnu i romantičnu ploču koja obilježava povratak korijenima. Album je snimljen u Castle of Doom studiju u Glasgowu, a Jim i William Reid potpuno su se predali kreativnom procesu. Ovim su pjesmama predstavili svoje novo poglavlje kojim kombiniraju mećavu melodije, feedbacka i kontroliranog kaosa, ljubav prema Suicideu i Kraftwerku te manje disciplinirane pristupe jazzu. Zvuk i energija i na novom su izdanju ponovno svježi i radikalni te preliveni nepobitnim mračnim šarmom.

The Jesus and Mary Chain - „jamcod"

The Jesus and Mary Chain iz genijalne su ideje postali stvarnost još u lipnju 1984. godine, u noći kada je bend održao svoju prvu svirku. Neodoljivi outsideri otad stvaraju vlastite svemire, a odigrali su ključnu ulogu u formiranju podžanrova kao što su shoegaze i noise pop. Već su svojim debitantskim albumom „Psychocandy" i progresivnim glazbenim izričajem osvojili kritičare, no drugim su se izdanjem „Darklands" lansirali u zvijezde. Album je dostigao peto mjesto na UK Album Chartu, a hit singl „April Skies" zasjeo je na osmom mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu. S trećeg su se albuma „Automatic" (1989) posebno istaknuli singlovi „Blues from a Gun" i „Head On" osvajajući top ljestvice. Bend se, nakon iznimno uspješnog i produktivnog desetljeća, ubrzo razišao, no glazbene su sile bile jače od svega, pa su se ponovno sastali 2007. godine. Svoj su ukupno sedmi, ali prvi album nakon čak 19 godina, „Damage and Joy", objavili 10 godina kasnije.

The Jesus and Mary Chain - „April Skies"

The Jesus and Mary Chain pripremaju magično otvorenje nove koncertne sezone u Tvornici kulture. Britanske će legende u sklopu velike svjetske turneje po prvi put u Zagrebu zasvirati hitove kao što su „Head On", „Just Like Honey" i „April Skies", ali i predstaviti svoj svježi materijal kojim će obilježiti 40 veličanstvenih godina postojanja benda koji je mijenjao tijek glazbe kroz povijest i utjecao na stvaranje novih žanrova. Mračna će romantika krajem kolovoza zavladati Velikim pogonom, a hrvatska će publika napokon uživati uz zvuk koji ne blijedi.

U prodaji je ograničen broj ulaznica po cijeni od 32 eura. Nakon što se one rasprodaju cijena im se diže na 36 eura, dok će na dan koncerta, ukoliko ih bude, koštati 40 eura. Kupiti se mogu na svim prodajnim mjestima i online na Entrio.hr.

Ukoliko se koncet rasproda neće se seliti u veći prostor.