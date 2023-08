Američki hip hop veteran Talib Kweli konačno stiže po prvi put u Hrvatsku u zagrebački Vintage Industrial u srijedu 6. rujna.

Dugo očekivani, a prethodno otkazani koncert s početka korone iz 2020. godine dobio je novi datum. U vreloj klupskoj atmosferi uz nikad bliži kontakt s publikom koncert u Vintageu će biti njegov jedini nastup u ovom dijelu Europe.

Talib Kweli dolazi iz Brooklyna i jedan je od talentiranijih svjetski priznatih glazbenika. Na sceni već više od 20 godina, slavu je stekao još krajem devedesetih u radu s Mos Defom kao polovica rap dua Black Star, a njegovu solo karijeru obilježile su sjajne kolaboracije s velikim imenima kao što su Kanye West, J Dilla, Pharrell, Kendrick Lamar i drugi.

Ovog masterminda lirike s rafiniranim darom za vrhunske rime krasi i osobita društvena osviještenost i politička oštroumnost koje proizlaze iz njegovog dugogodišnjeg bavljenja aktivizmom, posebice usmjerenog na teme rasnih stereotipa i policijske brutalnosti. Svoje djelovanje proširio je i na pokretanje podcasta People's Party gdje u goste dovodi promišljene, strastvene ljude iz područja kulture, često velika imena iz hip hop krugova, s kojima razgovara o umjetnosti, politici i društvenim pitanjima te problemima današnjice.

Talib Kweli - „Get By"

S gotovo milijun Facebook followera i višemilijunskim pregledima pjesama na YouTube platformi, Talibova diskografija obuhvaća osam studijskih albuma. Posebno se ističu "Quality" (2002.) na kojem se nalazi megahit "Get By" s Kanye Westom i album "The Beautiful Struggle" (2004.) gdje su svoje prste imali producenti Neptunes, Just Blaze i Kanye, a koji je iznjedrio i suradnju s Mary J. Blige. U partnerstvu s Warner Brosom, album "Eardrum" (2007.) izlazi mu na vlastitoj etiketi Blacksmith i postiže izuzetan uspjeh hvatajući drugo mjesto na Billboardovoj ljestvici 200 albuma. Samo u prvom tjednu prodano je oko 60 000 kopija ovog izdanja čineći ga tako njegovim najprodavanijim albumom koji je ponovno donio fascinantne suradnje među kojima se ističu Madlib, will.i.am, Hi-Tek, Pete Rock i drugi. U 2011. pokrenuo je i vlastitu etiketu Javotti Media na kojoj podupire izdavanje nezavisne glazbe, filmova i knjiga. Posljednji objavljeni album mu je "Liberation 2" iz ožujka 2023. nastao u suradnji s glazbenikom i producentom Maldibom.

Talib Kweli - „Never Been In Love ft. Just Blaze"

Talibova aktualna turneja uključuje tek nekoliko europskih gradova poput Amsterdama, Stockholma, Strasbourga i Osla, tako da će najavljeni koncert u Zagrebu biti i jedini u ovom dijelu Europe. Dolazak u Vintage Industrial 9. veljače bit će ekskluzivan i zbog nastupa hip hop legende u užarenoj klupskoj atmosferi uz nikad bliži kontakt s publikom.

Ulaznice

U pretprodaji po cijeni od 20 eura, a na dan koncerta cijena će biti 25 eura. Svima koji nisu vratili ulaznice za otkazani koncert koji se trebao održati 9. veljače 2020. ulaznica će vrijediti i za ovaj koncert.

Pretprodajna mjesta:

• Vintage Industrial / GRIF (Savska 160)

· Dirty Old Shop (Tratinska 34)

• Entrio - https://bit.ly/Talib_Kweli_Zg

Koncert organizira Dostava Zvuka.