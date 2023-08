Mlada pjevačica Mothica nastupit će prije američke hard rock četvorke Halestorm u zagrebačkoj Tvornici kulture u srijedu 22. studenog 2023. Povoljnije ulaznice u pretprodaji dostupne su do četvrtka, 31. kolovoza, a čak tri mjeseca uoči održavanja koncerta prodano je već 70% kapaciteta.

Američka pjevačica Mothica stvara pamtljive alt-pop pjesme o teškim temama poput mentalnog zdravlja. Uz 200 milijuna streamova globalno, singl "Vices" je postao viralan, a surađuje i s imenima kao što su Nydge, PUSHER, Crywolf i Icarus Moth. Prvijenac "Blue Hour" zasjeo je na treće mjesto američke iTunes ljestvice, a najnoviji "Nocturnal" mediji nazivaju mračnim i intrigantim i hvale prikaz oporavka od ovisnosti. Kao predgrupa za Halestorm nastupit će i karizmatični rock bend Black Veil Brides.

Mothica - "Vices"

Halestorm, američka hard rock četvorka i dobitnici Grammyja za Najbolju hard rock / metal izvedbu, vraćaju se u Zagreb. Godinu dana nakon što su nastupili kao gosti grupe Alter Bridge, Halestorm dolaze na solo nastup. Povratak benda u Europu označit će i niska velikih koncerata, među kojima je i onaj u Wembley Areni u Londonu, a brojni nastupi su unaprijed rasprodani.

Halestorm stižu iz Pennsylvanije, a predvodi ih sjajna vokalistica i gitaristica Lzzy Hale, jedna od najboljih frontwoman na današnjoj rock sceni. Uz bubnjara Arejayja Halea, gitarista Joe Hottingera i basista Josha Smitha, čija obitelj je iz Zadra, zajedno su stekli ugled kao moćna live mašina.

Halestorm - „Love Bites (So Do I)"

Jedan od najhvaljenijih rock bendova posljednja dva desetljeća osigurava sjajne kritike nastupa uživo po cijelom svijeta, nezaboravne svirke, koncerte na najvećim svjetskim pozornicama i singlove na vrhovima svjetskih ljestvica.

Halestorm je prešao milijardu streamova i zacementirao se na šestom mjestu rock radio ljestvice. Spomenuti Grammy su osvojili 2012. godine za pjesmu „Love Bites (So Do I)", pobijedivši u finalu Marilyn Mansona te grupe Iron Maiden, Anthrax i Lamb Of God. U popis nagrada ubrajaju UK Heavy Music Awards za najboljeg međunarodnog izvođača, a objavili su i duet "Terrible Things" s Grammmyjem nagrađenom country pjevačicom Ashley McBryde.

Halestorm - "Terrible Things" feat. Ashley McBryde

Katalog od pet albuma su otvorili 2009. debijem „Halestorm", a zadnje izdanje je „Back From Dead". Veliki Metal Hammer ga je uvrstio na popis najboljih metal albuma prošle godine, a mediji ističu kako je Lzzy Hale vjerojatno najbolji ženski rock vokal današnjice te kako nove pjesme po energiji i strasti dolaze najbliže njihovim nastupima. Ostali su prepoznatljivi po non-stop turnejama i do 250 koncerata godišnje, a scenu su dijelili s imenima kao što su Alice Cooper, Evanescence, Disturbed, Avenged Sevenfold, Bullet For My Valentine te Alter Bridge.

Halestorm - „Wicked Ways"

Early bird ulaznice su u prodaji po cijeni od 23 eura do 31. kolovoza. Dan nakon, 1. rujna, cijena se penje na 26 eura i vrijedit će do 15. listopada. Od 16. listopada ulaznice će koštati 29 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 33 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na www.eventim.hr, te na svim Entrio prodajnim mjestima kao i na www.entrio.hr.