Kava je sama po sebi dobar saveznik u mršavljenju, ali može biti još bolji ako dodate samo jednu (ali važnu) stvar

Kava će ubrzati metabolizam, a ako vježbate i pravilno se hranite to bi moglo rezultirati tanjim strukom i ravnijim trbuhom. Naravno, za to biste trebali piti čistu crnu kavu.

Nutricionistica Lisa Richards upozorava kako razni napitci od kave mogu dodati kalorije našem dnevnom unosu i to bez da mi to odmah shvatimo. Osim toga, ako pijete jako zašećerenu kavu s okusima, od toga se teško odviknuti pa je najbolje držati se obične kave.

No kako se onda ta obična crna kava može poboljšati toliko da rezultira ravnijim trbuhom? Jednostavno, treba joj dodati cimet.

"Cimet potiče termogenezu u tijelu", objašnjava. Naime, to je proces zagrijavanja tijela i on može dovesti do toga da sagorijevamo više kalorija. Usput, cimet je prirodna opcija za poticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji čine isto