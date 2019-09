Prvi neboder u svijetu, Chicago's Home Insurance Building, izgrađen je 1885. godine i imao je svega deset katova... a danas?

Skyscraper Day ili Dan nebodera - sveprisutnih modernih piramida, svake se godine obilježava 3. rujna. Na taj je dan rođen američki arhitekt Louis H. Sullivan koji se smatra ocem nebodera i koji je 1896. godine uveo termin „visoka uredska zgrada", a uz to je izjavio kako je svaka zgrada poput osobe - jedinstvena i neponovljiva. Inače, izraz skyscraper povezuje se uz SAD i kraj 19. stoljeća kad je došlo do vala izgradnje visokih građevina na području Chicaga i New Yorka. Prvi neboder u svijetu, Chicago's Home Insurance Building, izgrađen je 1885. godine i imao je svega deset katova. Zahvaljujući tadašnjim ambicijama arhitekata, danas se velebni neboderi mogu pronaći diljem svijeta.

Jedna od prvih asocijacija kad se spomenu neboderi zasigurno je Dubai i trenutno najviša svjetska građevina Burj Khalifa koju s visinom od 828 metara krase nevjerojatnih 163 kata. Dva i pol puta je viša od Eiffelovog tornja te gotovo devet puta od Kipa slobode, a za 200-injak metara nadvisuje Shanghai Tower, drugoplasirani na listi najviših svjetskih zgrada. Izgradnja tog građevinskog čuda započela je 2004. godine i trajala do 2010. godine, a cijena pothvata iznosila je 1,5 milijardi dolara. U neboder je ugrađena količina betona čija masa odgovara masi 100.000 slonova, a masa ugrađenog aluminija jednaka je onoj u čak 5 zrakoplova tipa A380. Ta je građevina oborila i nekoliko svjetskih rekorda poput onog za najvišu samostojeću konstrukciju na svijetu i građevinu s najvećim brojem katova. Dizalo u Burj Khalifi prelazi rekordnu udaljenost (od prizemlja do 140. kata) te do prvog vidikovca na 124. katu stiže za samo jednu minutu. U zgradi se nalazi i najviši svjetski bazen (na 76. katu) te najviši svjetski restoran (na 122. katu). Posjetiteljima Dubaija ne treba davati posebne upute o tome kako doći do Burj Khalife budući da se vrh zgrade može vidjeti s udaljenosti od čak 95 kilometara. Posjetitelji mogu uživati u nevjerojatnom pogledu na grad koji se pruža s vanjskog vidikovca At The Top smještenog na 124. katu, kao i na 125. katu gdje mogu doživjeti pogled od 360 stupnjeva s unutarnjeg vidikovca. Uz to, Burj Khalifa nudi i drugi vidikovac, Burj Khalifa SKY koji se nalazi na 148. katu, točnije 555 metara iznad zemlje što ga čini najvišim vidikovcem na svijetu.

Zaljubljenicima u neobične hotele svakako će zanimljiv biti Burj Al Arab, jedan od najluksuznijih hotela na svijetu koji svojom konstrukcijom podsjeća na jedro i sedmi je najviši hotel na svijetu s visinom od 321 metra i 60 katova. Premda se u Dubaiju nalazi nekolicina hotela koji su viši od Burj Al Araba, on je svojim jedinstvenim izgledom postao jedan od najpoznatijih simbola grada. Otvoren je 1999. godine i smješten je uz obalu. Gradio se sveukupno šest godina, od čega se tri godine gradio umjetni otok, a zatim hotel. Ima 202 hotelske sobe od kojih je najmanja soba velika 169, a najveća 780 četvornih metara.

JW Marriott Marquis Hotel Dubai, kompleks nebodera s dva tornja zanimljiv je po tome što su njegov izgled i dizajn inspirirani drvetom datulje, simbolom arapske kulture. Veličanstveni hotel visine 355 metra ima 84 kata i nudi 804 luksuzna apartmana, odnosno periferijalne sobe koje imaju pogled na obližnji arapski zaljev, Safa Park i Burj Khalifu. Unutar hotela nalazi se restoran s Michelinovom zvjezdicom Rang Mahal by Atul Kochhar. Sve do prošle godine držao je rekord najvišeg svjetskog hotela, no za jedan metar prestigao ga je Gevora Hotel, također smješten u Dubaiju. Taj je hotel pak visok 356 metara, a gradnja je trajala četiri godine.

Dubai je grad prepun impresivnih zgrada, međutim jedna instalacija posebno privlači pažnju mnogih. Dubai Frame konstrukcija je koja na svojevrstan način služi kao okvir kroz koji se pruža pogled na stari i novi Dubai. Najveći svjetski okvir služi kao masivni most koji povezuje prošlost Emirata s njegovom sadašnjošću. Dubai Frame slavi povijest grada, od skromnih početaka do današnjeg glamura i prestiža. Konstrukcija od stakla, aluminija, čelika i armiranog betona ujedno služi i kao promatrački toranj s fantastičnim panoramskim pogledom. Poznat i kao Berwaz Dubai, okvir se sastoji od dvije kule visoke 150 metara koje na vrhu povezuje most dugačak 93 metra.

Dubai je živahan, kozmopolitski grad koji posjetiteljima nudi jedinstveno iskustvo zahvaljujući brojnim kulturnim sadržajima, najboljim međunarodnim restoranima, ali i suncu koje grije cijelu godinu. Zato je idealno odredište za odmor u kojem posjetitelji mogu uživati u impresivnim gradskim znamenitostima i zabavnim programima, plažama i brojnim drugim aktivnostima. Ovaj multikulturalni grad također nudi atrakcije koje odgovaraju različitim potrebama, uključujući avanturističke vodene sportove i zatvoreno skijalište veličine 22.500 četvornih metara. Dubai također ima rastuću umjetničku scenu koja tijekom cijele godine privlači regionalne i međunarodne umjetnike, kao i bogatu gastronomsku ponudu. Osim što je Dubai dom najvišeg nebodera na svijetu, u njemu se nalazi još 148 nebodera i 917 visokih zgrada, a krasi ga i titula grada s najvećim brojem zgrada koje premašuju visinu od 300 metara. Posjetitelji Dubaija tako na raspolaganju imaju pregršt nebodera koji nude vidikovce, restorane i barove dok se opuštaju uz veličanstven pogled na najviše zgrade u gradu.

