Nekada su se začini plaćali suhim zlatom, a danas su dostupni svima. Njihova vrijednost mjerena ljekovitim svojstvima gotovo je neprocjenjiva, a evo kojima možete oplemeniti nadolazeće blagdane

Cimet, đumbir, klinčić, vanilija... samo su neki od nezaobilaznih blagdanskih začina. Bilo da ih stavljate u kolače i peciva, tople napitke ili jednostavno volite njihov miris u domu, važno je da odaberete one organske. Evo i zašto.

Dobri za prirodu, dobri za ljude

Organske začine, poput onih Lebensbaumovih, karakteriziraju visokokvalitetni sastojci izuzetne arome, boje i teksture. Uz to, imaju i višu razinu hlapljivih ulja te duže zadržavaju svježinu. Lebensbaum svoje začine dobavlja direktno od uzgajivača njegujući fair trade odnos, a sve sirovine prolaze stroge kontrole kvalitete i to ne samo organskog uzgoja, već i tehnologije proizvodnje sve do pakiranja i transporta.

Što začine čini tako zanimljivima?

Osim što daju neodoljivu aromu blagdanskim keksima, toplim krepkim juhama i vrućoj čokoladi začini podižu naše raspoloženje, ali i osnažuju organizam. U ove zimske dane, začini u naše domove unose pravu čaroliju.

Klinčić je tu, osim za izradu toplih napitaka i čajeva, za začinjavanje brojnih vrsta jela, koja oplemenjuje svojim okusom.

Omiljeni začin u slasticama kao što su savijače, baklave, kompoti, džemovi, ali i kao dodatak raznim napicima svakako je cimet. Istraživanja pokazuju da može imati važnu ulogu u svakodnevnom održavanju zdrave razine šećera u krvi, a već 1 gram cimeta dnevno (oko ¼ žličice) nakon tri mjeseca može znatno ublažiti bolest.

Za slatke blagdanske kreme, pudinge ili smjesu za fritule, birajte bourbon vaniliju, kraljicu začina.

Anis je neizostavan je u pripremi blagdanskih slastica. Njegova ljutkasto slatkasta aroma sjajna je za obogaćivanje arome raznih tijesta i slastica.

Kurkuma je idealna kao začin umacima, marinadama i jelima od grahorica. Poznata je njena učinkovitost kod rješavanja problema bakterija i crijevnih parazita te kao metabolički stimulans koji jača probavu i smanjuje nadutost, čisti jetru i žučni mjehur.

Božić nije Božić bez omiljenih obiteljskih jela, slastica i napitaka, koje su još ukusniije i privlačnije uz prave začine. Neka vaš dom zamiriše na blagdane, a najmirisnije organske začine pronađite u najbližoj bio&bio trgovini ili na web shopu, a do nedjelje 11. prosinca otkrijte i Lebensbaum favorite koji su sniženi 15%.

Mirisne i aromatične blagdane želi vam bio&bio!