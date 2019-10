Ono što trebate svakodnevno oprati su pazusi, stopala i područje prepona jer se na njima nakuplja više bakterija, nego na ostalim dijelovima tijela.. kažu stručnjaci

Tuširanje je mnogim ljudima svakodnevni ritual - neki prakticiraju jutarnje kako bi se osvježili nakon spavanja i razbudili, dok se drugi više vole tuširati navečer. Dermatologinja Rachel Nazarian za portal Well and Good kaže kako svakodnevno tuširanje i nije najbolja stvar koju možete učiniti svome tijelu.

Čak i kada su vrlo visoke temprature i znojimo se, dr. Nazarian kaže kako ne treba prati svaki dan cijelo tijelo, već samo neke djelove. Njezina kolegica Mona Gohara za isti portal potvrđuje da je sasvim u redu preskočiti tuširanje dan ili dva.

"Ono što trebate svakodnevno oprati su pazusi, stopala i područje prepona jer se na njima nakuplja više bakterija, nego na ostalim dijelovima tijela", savjetuje dr. Gohara te dodaje kako je dobro koristiti neko nježno sredstvo za pranje.

Dermatologinja dr. Nazarian daje još jedan zanimljiv savjet - ukoliko i kosu perete, ne morate koristiti sredstvo za tuširanje za pranje tijela jer šampon koji se slijeva s glave dok se ispirete pasivno pere tijelo.

Previše sredstva za tuširanje može oštetiti kožu, odnosno dovesti do toga da premalo luči prirodnog ulja i postane suha.

"Pretjerano pranje je definitivno dio naše kulture", dodaje dr. Nazarian. Čak i ako treniramo neki sport i znojimo se to ne znači da se moramo tuširati, tvrdi dermatologinja za Well and Good.

"Znoj ne znači da smo prljavi", objašnjava dr. Nazarian te ponavlja kako je i u tim trenucima kada smo znojni najvažnije oprati kritična područja - pazuhe, prepone i stopala.