Booking.com dijeli sedam mirnih odredišta sa spa centrima za opuštanje

Ove se godine Svjetski dan spa centara u cijelom svijetu obilježava 27. veljače. Taj je dan posvećen promicanju wellnessa i pruža priliku za opuštanje i odmor. Bilo da uživate u blagotvornim blatnim kupkama, opuštajućim masažama ili kupanju u mineralnim termalnim izvorima, dostupna je široka lepeza tretmana za svakog. Uz 79%* hrvatskih putnika koji se slažu da se u blizini vode istog trena osjećaju opuštenije, plitki bazen s toplom vodom idealan je za okrepu duše. Imajući to na umu, Booking.com, vodeća platforma na svijetu za povezivanje putnika s najvećim izborom nevjerojatnih smještajnih objekata, povodom Svjetskog dana spa centara dijeli sedam mirnih odredišta i smještaja sa spa sadržajima diljem svijeta koji će vam pružiti osjećaj smirenosti.

Bangkok, Tajland

Ova metropola u jugoistočnoj Aziji već je dugo sinonim za uzbudljiv noćni život, štandove s hranom nagrađene Michelinovom zvjezdicom i drevne hramove. No Bangkok je poznat i po svom fokusu na wellness i spa centre sa sveobuhvatnom ponudom tretmana koji privlače putnike iz cijelog svijeta. Ovaj glavni grad odiše smirenošću i nudi brojne mirne prostore u kojima se posjetitelji mogu osloboditi stresa i revitalizirati um i tijelo. Dostupna su raznolika iskustva, od tradicionalnih tretmana, kao što su tajlandska i Tok Sen masaža (drevna tehnika koja podrazumijeva kuckanje po energetskim linijama tijela posebnim drvenim čekićem), do turskih hamam i japanskih onsen kupki. Putnici koji dolaze zrakoplovom mogu se odmah prepustiti blagodatima odmora uz masažu nakon leta u Bangkoku da bi ublažili posljedice vremenske razlike ili uz masažu i večeru na krovu za parove u četvrti Nonthaburi, aktivnost koja će pružiti priliku za opuštanje s voljenom osobom u prekrasnom okruženju.

Gdje boraviti: hotel Grande Centre Point Hotel Ratchadamri Bangkok smješten u neboderu u samom srcu Bangkoka mirna je oaza na vrhunskoj lokaciji nad pulsirajućom prijestolnicom Tajlanda. Ovaj hotel s pet zvjezdica nudi sve što gosti mogu poželjeti za miran odmor, uključujući prekrasan vanjski bazen, opuštajući spa centar s holističkim tretmanima i vrt prepun zelenila za opuštanje na tropskim vrućinama. Luksuzne jedinice i suiteovi moderno su uređeni i gosti mogu uživati u ukusnoj i zdravoj tajlandskoj kuhinji u hotelskom restoranu, u kojem se poslužuju jela od organskih lokalnih namirnica, a u ponudi su i veganske i vegetarijanske opcije.

Tulum, Meksiko

Smješten na istočnoj strani poluotoka Yucatan u meksičkoj regiji Riviera Maya, Tulum odiše boemskim šikom sa svojom kombinacijom prekrasnih plaža, drevnih ruševina na obali i barova u džungli osvijetljenih svijećama. Brojni spa centri i utočišta za liječenje povest će posjetitelje na mistično iscjeljujuće putovanje uz kupke od gline, holističke tretmane i hidroterapijske bazene. Putnici mogu sudjelovati u tradicionalnoj majanskoj ceremoniji u parnoj kupelji „temazcal", kojoj je cilj očistiti i regenerirati um i tijelo, ili pak uživati u okrepljujućoj blatnoj kupki u laguni Laguna Kaan Luum u vodi čija boja varira od plave do zelene. Na bijeloj pješčanoj obali svakodnevno se u zoru održavaju tečajevi joge i smirujuće meditacije, a ni masaža na plaži nije daleko. Saznajte više o regiji Riviera Maya u sklopu obilaska koji uključuje ruševine u Tulumu, kornjače i cenote, a gdje ćete vidjeti majanske ruševine s Karipskim morem u pozadini, roniti s maskom i disaljkom s kornjačama i kupati se u kišnoj se šumi u vrtači napunjenoj vodom.

Gdje boraviti: objekt Cabanas Tulum - Beach Hotel & Spa, koji se nalazi na privatnoj plaži s prekrasnim pogledom na Karipsko more, od centra Tuluma dijeli kratka vožnja. Objekt je ležerno uređen u stilu plažnog šika i svaka jedinica ima privatni plitki bazen ili vanjsku hidromasažnu kadu te viseću mrežu. Luksuzni spa centar u hotelu, koji mogu upotrebljavati samo gosti, nudi široku lepezu masaža, detoksikacijskih tretmana i majanskih terapija, uključujući seanse energetskog iscjeljivanja, a dostupni su i turska kupelj te bazeni s vrućom i hladnom vodom. Za one koji se žele potpuno isključiti, dobro je znati da u hotelu nema ekrana te da nudi svakodnevne tečajeve joge.

Aix-les-Bains, Francuska

Ovaj slikoviti grad s termalnim spa sadržajima u području Haute Savoie regije Rona-Alpe smješten je na obali Bourgetskog jezera, najvećeg i najdubljeg prirodnog jezera u Francuskoj. Povijest grada počela je s Rimljanima, koji su otkrili niz termalnih izvora koji izbijaju iz podnožja planina u tom području i već 2000 godina privlače posjetitelje. Danas je Aix-les-Bains u cijelom svijetu poznat po kvaliteti svojih termalnih voda i u njemu se nalaze brojni fitness-centri i resorti posvećeni poboljšanju općeg stanja duha i tijela. Bourgetsko jezero okruženo je pješčanim plažama, pa se posjetitelji mogu opustiti pokraj njega nakon uživanja u nekom od brojnih termalnih kupališta koja nude bazene s vrućom vodom, saune, parne kupelji i tretmane poput hidroterapije, koja je dokazano korisna za opuštanje mišića. Da biste dodatno istražili slikovitu okolicu, posjetite vinograde i upoznajte vinogradare u dolini Combe de Savoie prepunoj zelenila na jednodnevnom izletu s privatnim vozačem u sklopu obilaska savojskih vinograda.

Gdje boraviti: Les Suites du Lac miran je privatni smještaj iz kojeg se pruža pogled na Bourgetsko jezero i koji je na pješačkoj udaljenosti od centra Aix-les-Bainsa i njegovih prekrasnih plaža. Svi su suiteovi suvremeno uređeni i pružaju panoramski pogled na mirno jezero i okolne planine. Sadržaji uključuju infinity bazen s pogledom na jezero, uređene vrtove i opuštajući spa centar u kojem gosti mogu uživati u revitalizirajućem hamamu i personaliziranoj masaži.

Hakone, Japan

Iz Hakonea, koji se nalazi u nacionalnom parku Fuji-Hakone-Izu i udaljen je sat vremena vožnje od Tokija, pruža se pogled na veličanstveno jezero Ashinoko. Popularan je i među putnicima iz inozemstva i onima iz Japana koji u svoje živote žele unijeti malo mira i spokoja. Ovaj grad, koji nudi smirujuće onsen kupke, tradicionalna prenoćišta i spektakularan krajolik u podnožju planine Fuji, jedno je od najpoznatijih i najpopularnijih japanskih odredišta s termalnim izvorima. Brojni termalni izvori u kupalištima i prenoćištima počivaju na desetak izvora izvorske vode, od kojih svaki ima svoje odlike i pogodnosti, od vode bogate natrijevim bikarbonatom za glatkoću kože do blage, čiste vode za koju se tvrdi da ublažava bolove u zglobovima i mišićima. Posjetitelji mogu uživati u kupkama na otvorenom okruženi šumom i planinama, a unutra mogu uživati u sauni i masaži. Da biste istražili jezero Ashinoko, rezervirajte razgledavanje Hakonea brodom i pođite na vožnju piratskim brodom radi sjajnog pogleda na okolni krajolik, uključujući planinu Fuji, čiji se odraz može vidjeti na mirnoj vodi.

Gdje boraviti: okružen šumom u podnožju vulkana Hakone, objekt Hakone Kowakien Mikawaya Ryokan tradicionalno je japansko prenoćište koje nudi luksuzne jedinice s privatnom termalnom kupkom i spektakularnim pogledom na krajolik. Ovo mirno utočište ima minimalističko i elegantno unutarnje uređenje u japanskom stilu s detaljima od bambusa i prekrasne vrtove s trešnjama koje cvatu u proljeće i javorima čije lišće opada u jesen. Objekt se nalazi u geotermalnom području, pa u blizini ima mnogo termalnih izvora u kojima se gosti mogu opustiti, a za okrepu poslužuje ukusna tradicionalna japanska jela, od sashimija do tempure.

Pré-Saint-Didier, Italija

Smješten u srcu regije Valle d'Aosta u sjeverozapadnoj Italiji, grad Pré-Saint-Didier poznat je po svojim termalnim vodama, nevjerojatnom krajoliku i aktivnostima na otvorenom tijekom cijele godine. Budući da u njemu možete uživati u kupkama koje dostižu temperature do 37°C i koje su u cijelom svijetu poznate po svojim opuštajućim, antireumatskim i iscjeljujućim svojstvima, savršen je za blagotvoran i revitalizirajuć odmor. Posjetitelji se mogu opustiti u vanjskim bazenima i uživati u čistoći izvorske vode koja dolazi iz ledenjaka na Mont Blancu te prekrasnom pogledu na najvišu planinu u Alpama. Ovo područje ima mnogo toga za ponuditi tijekom svih godišnjih doba, od sportova na snijegu do planinarenja. Nakon kratke vožnje u Courmayeuru možete doživjeti jedinstveni uspon na Mont Blanc žičarom Skyway Monte Bianco i uživati u alpskom krajoliku u grijanoj žičari koja se okreće na 3500 m uz zaustavljanje na ručku u kafiću na najvišoj nadmorskoj visini u Italiji.

Gdje boraviti: uređen u alpskom stilu, QC Termemontebianco otmjeni je hotel sa spa centrom u podnožju Mont Blanca. Nalazi se u blizini čuvenog skijališta u Courmayeuru i na kratkoj pješačkoj udaljenosti od centra Pré-Saint-Didiera te je idealan smještaj za one koji u wellnessu žele uživati povezani s prirodom. Gosti mogu uživati u revitalizirajućim vodopadima i termalnim vodama spa centra, rezervirati prilagođenu masažu ili se opustiti u salonu za čitanje nakon cjelodnevnog skijanja ili pješačenja. U restoranu su dostupni zdrava hrana i specijaliteti karakteristični za planinske predjele.

Calistoga, Sjedinjene Američke Države

Calistoga je gradić u Kaliforniji na krajnjem sjeveru doline Napa prepun opuštajućih termalnih izvora i blatnih kupki (lokalna posebnost je vrući vulkanski pepeo), za koje se zna da imaju detoksikacijska svojstva za regeneraciju kože. Posjetitelji tog područja svakako moraju vidjeti vodeni gejzir 'Old Faithful of California', koji erumpira svakih 15 minuta do pola sata i ispušta paru i vodu koje mogu dostići visinu od 18 metara. Posjetitelji mogu uživati u pogledu na uzbudljivu prirodnu atrakciju te u ručku na mjestu za piknik u mirnom krajoliku. Naravno, dok gejzir ponovno ne erumpira. Calistoga je poznata i po restoranima svjetske klase te izuzetnim vinima iz doline Napa. Putnici mogu uživati u vinskoj turneji dolinom Napa trolejbusom s uključenim ručkom vozeći se u replici antiknog tramvaja iz San Francisca iz 1890-ih kroz zemlju vina te uz posjet nekolicini vinograda.

Gdje boraviti: objekt Golden Haven Hot Springs samo kratka vožnja dijeli od vlaka Napa Valley Wine Train i gejzira Old Faithful. Smještaj ima rustikalno unutarnje uređenje za ugodan boravak tijekom kojeg će se gosti osjećati kao kod kuće. Resort ima nevjerojatan spa centar u kojem gosti mogu uživati u kupanju u unutarnjem bazenu i hidromasažnoj kadi, blatnoj kupki ili osvježavajućem biljnom tretmanu lica. Putnici će se u ovom revitalizirajućem smještaju osjećati paženo i maženo i otići će opuštenih mišića i sjajne kose.

Budimpešta, Mađarska

Putnici mogu otkriti povijesnu ljepotu Budimpešte i prepustiti um, tijelo i dušu pozitivnim učincima vode bogate mineralima koja izvire iz 118 izvora u gradu. Bilo to uživanje u dekorativnom art nouveau okruženju hotela Gellért u turskim kupeljima ili kupanje u nekom od 18 bazena termalnog kupališta Széchenyi u sklopu privatnog obilaska Budimpešte uz posjet kupalištu Szechenyi u pratnji vodiča, putnicima je u Budimpešti dostupno mnogo različitih spa sadržaja. Putnici mogu uživati u hidroterapiji osvježavajućom vodom bogatom mineralima iz dubokih podzemnih izvora čija se revitalizirajuća svojstva iskorištavaju stoljećima. Nakon opuštajućeg dana u spa centru možete popiti piće u nekom od neobičnih gradskih barova u nekoć napuštenim zgradama, a zatim otići na ukusnu večeru i kušati mađarsku kuhinju.

Gdje boraviti: putnici mogu posjetiti hotel s pet zvjezdica Corinthia Hotel Budapest u ulici Nagykörút, ili Velikom bulevaru, u gradskom centru i počastiti se besplatnim ulaskom u luksuzni Royal Spa, što je idealno za 40%* hrvatskih putnika koje zanimaju putovanja fokusirana na vodu u 2024. Gosti se mogu osloboditi stresa u parnim kupeljima i hidromasažnim kadama ili se opustiti u luksuznom bazenu, blatnoj kupki ili kupki s morskim travama. Da bi upotpunili boravak, gosti mogu uživati u ukusnom obroku u hotelskom restoranu, u kojem se uglavnom poslužuju jela od organski uzgojenih i lokalnih namirnica uz veliki izbor gurmanskih kuhinja, od mađarske i azijske do međunarodne.