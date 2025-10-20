Naše navike mnogo su više od sitnih hirova koje smo s vremenom stekli - one su izravno povezane s time kako se osjećamo. A kad smo preopterećeni i pod stresom, način na koji se s tim pritiskom nosimo iznimno je važan.

"Opuštanje od stresa je proaktivan, svjestan proces prepoznavanja, izazivanja i aktivnog poništavanja tjelesnog 'bori se ili bježi' odgovora," objašnjava dr. Karim J. Torres Sánchez, klinički psiholog iz LBee Healtha. „To je usmjerena intervencija čiji je cilj smanjiti prisutnost i fiziološke učinke hormona stresa i napetosti u tijelu i umu."

Krajnji je cilj, kaže on, prebaciti tijelo iz stanja reakcije na stres u parasimpatičko stanje, poznato i kao „odmor i probava" - dakle, iz nervoze u smirenost.

Naravno, to nije uvijek lako. Kada vam se čini da je sve previše, teško je samo tako „spustiti razinu stresa". Zato su stručnjaci za mentalno zdravlje podijelili šest jednostavnih navika koje mogu smanjiti razinu hormona stresa - za samo 10 minuta (ili manje).

Desetominutna šetnja u prirodi - izlazak na svjež zrak gotovo uvijek pomaže. „Obujte cipele i prošetajte, po mogućnosti vani," kaže dr. Torres. „Krećite se ritmično i ravnomjerno. Isključite telefon i promatrajte okolinu - boje, zvukove, osjećaj stopala na tlu. Osjetite kako se tijelo i disanje usklađuju." Ako želite pojačati učinak, primijetite detalje oko sebe - lišće koje mijenja boju, pse u šetnji, nasmijana lica prolaznika.

„Istresite" stres iz tijela - tjelesna aktivnost ključna je za oslobađanje od stresa. „Stres živi u tijelu - ponekad ga morate fizički izbaciti," kaže psihoterapeutkinja Kristin Anderson. „Namjestite tajmer na pet do deset minuta i doslovno protresite ruke, noge, ramena - onako kako vam paše. Možete i poskakivati, plesati ili se istezati." Možda djeluje smiješno, ali ovakvo kretanje pomaže živčanom sustavu da isprazni višak energije i lakše se oslobodi reakcije 'bori se ili bježi'.

Postupno opuštanje mišića - zapravo, zapanjujuće je koliko stresa zapravo „nosimo" u tijelu - i to često nesvjesno. Kada se osjećate napeto, prvo što trebate učiniti jest opustiti mišiće. „Sjednite ili lezite i počnite od ruku ili stopala," savjetuje dr. Torres. „Zategnite određenu skupinu mišića (npr. stisnite desnu šaku) koliko možete, držite pet sekundi, a zatim potpuno opustite 10-15 sekundi. Obratite pozornost na osjećaj topline i težine koji slijedi. Postupno prijeđite na sve glavne skupine mišića - ruke, lice, vrat, ramena, prsa, trbuh, noge." Ova tehnika ne samo da otpušta fizičku napetost, nego vas vraća u sadašnji trenutak i podsjeća da imate kontrolu nad sobom.

I to vam je uglavnom to... isprobajte, radi sto posto ;)