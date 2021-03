Neki prehrambeni proizvođači sirove hrane, tvrde da konzumacija samo nekuhanog voća i povrća može potaknuti gubitak kilograma i pomoći u prevenciji i borbi protiv određenih bolesti

Kuhanje je odlično ako je hrana pripremljena na pravi način - neke namirnice čak ne treba ni kuhati, no problem je u onima koje se trebaju.

Naime, ako jedete ove namirnice, bilo bi pametno prestati odmah i paziti što radite, jer biste se mogli naći u priličnom zdravstvenom problemu.

Poznato je da razni načini kuhanja mogu iz nekog povrća izlužiti vitamine i minerale, ali s druge strane hranjive tvari u određenim drugim namirnicama - uključujući mahunarke i žitarice - postaju dostupnije tijelu tek nakon kuhanja.

Neke namirnice potrebno je najprije skuhati kako bi se povećala njihova nutricionistička vrijednost, a neko je povrće zdravije i ukusnije ako se jede sirovo. No, neke namirnice ne biste trebali jesti sirove jer mogu izazvati plinove, nadutost ili nešto drugo.

Crveni grah - sirovi crveni grah sadrži velike količine toksina fitohemaglutinina pa ovu namirnicu ne biste trebali jesti sirovu. Ako crveni grah nije dovoljno kuhan, to može povećati toksičnost, ali temeljito kuhanje čini ih bezopasnima.

Divlje gljive - s jedne strane, divlje gljive je teško probaviti, a s druge strane, neke sorte divljih gljiva mogu biti i opasne i otrovne. Nakon kuhanja neke sorte gljiva mogu biti jestive, piše MSN.

Krumpir - krumpir također sadrži solanin, a prekomjerna konzumacija ovog spoja može uzrokovati razne gastrointestinalne i neurološke probleme, uključujući mučninu, proljev, aritmiju, vrtoglavicu, halucinacije, paralizu i hipotermiju.

Patlidžan - patlidžan je jedna od namirnica koje ne biste trebali jesti sirovo. Ova biljka sadrži solanin koji je gorkog okusa, a prevelik unos solanina može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu i druge zdravstvene probleme. Izuzetno visoke doze solanina mogu biti i fatalne. Količina solanina u patlidžanu smanjuje se kuhanjem.

Špinat - špinat sadrži oksalnu kiselinu koja ograničava apsorpciju kalcija i koja može olakšati stvaranje bubrežnih kamenaca. Kuhanjem špinata smanjuju se količine ove kiseline. Osim toga, na sirovom lišću špinata mogu se skupljati razne bakterije poput E. coli koje se također mogu uništiti kuhanjem.

Zelene mahunarke - zelene mahunarke smatraju se zdravim povrćem, osobito jer su bogate vitaminima A, C i K. Ako pojedete nekoliko sirovih mahunarki, to neće uzrokovati problem, no sirove mahunarke mogu biti blago otrovne. Ove namirnice sadrže lektine, antinutrijente koji ograničavaju tjelesnu sposobnost apsorpcije vitamina i minerala i mogu uzrokovati probavne probleme. Kuhanjem se smanjuje razina lektina na zanemarive količine. Zeleni krumpir sadrži izuzetno visoke razine solanina. Osim toga, krumpir ima i visok udio škroba zbog čega ovu namirnicu može biti teško probaviti. To su glavni razlozi zašto ne biste trebali jesti sirovi krumpir.