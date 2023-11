Kako ulazite u neke godine, trebate ostati u toku događanja i družiti se što češće, kažu gerontolozi

Najopasnije stvari koje možete napraviti nakon 50. nisu skakanje s padobranom, surfanje ili upuštanje u karijeru kaskadera. To čak nije ni jedenje crvenog mesa, niti izbjegavanje tjelovježbe.

Najgora stvar koju možete učiniti kad prijeđete 50 je da se društveno izolirate. Samoća može biti štetna za emocionalno, mentalno i psihičko zdravlje, ali i za fizičko.

Gerontolog Eddy Elmer u knjizi Williama J. Kolea The Big 100: The New World of Super-Aging objašnjava da "usamljenost uzrokuje istrošenost tijela koja s vremenom postaje sve izraženija".

Dr. Rosanne M. Leipzig, stručnjakinja za gerijatriju, palijativnu skrb i internu medicinu u bolnici Mt. Sinai, i autorica knjige Honest Aging: An Insider's Guide to the Second Half of Life, kaže da usamljenost u starijoj dobi zapravo može povećati rizik od smrti za nevjerojatnih 26 posto.

Kako usamljenost utječe na fizičko zdravlje?

"Usamljenost nas može učiniti sklonijima tjeskobi, depresiji i suicidalnim mislima. Što se tiče fizičkog zdravlja, usamljenost može predstavljati povećani rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, kao i veći rizik od kognitivnog pada i demencije", kaže dr. Leipzig.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, društvena izolacija i usamljenost također su povezani s većim rizikom od dijabetesa tipa 2 i ovisnosti.