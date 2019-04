Skidanje masnih naslaga do ljeta ultimativni je imperativ svakoj osobi koja drži do sebe na društvenim mrežama... iako bi trebao biti jednako važan svima...

No, eto, da se prilagodimo dobu - ako želite pozirati s ravnim trbuhom bez sala, evo što trebate napraviti....

Izbjegavajte ove sastojke - kada kupujete namirnice, obratite pozornost na deklaraciju i izbjegavajte sve one koje sadrže trans-masti. Ima ih u margarinu, pekarskim proizvodima, slatkišima, keksima, ekstraprocesuirana hrana. Izbjegavajte namirnice koje sadrže hidrogenizirana ulja.

Izbjegavajte šećer - istraživanja pokazuju da konzumiranje šećera dovodi do povećanog skladištenja masti u području trbuha. Dolazi do otpornosti na inzulin, a on blokira leptin - hormon koji nam signalizira kada smo siti. Zbog toga ćemo imati veću potrebu za hranom. Izbacite li šećer iz prehrane, jednim udarcem ćete ubiti dvije muhe - rjeđe ćete biti gladni, jest će vam se zdravija hrana i salo oko struka će se otopiti.

Pazite što pijete - iz prehrane treba izbaciti gazirana pića, kupovne ledene čajeve i "voćne" sokove jer su prepuni šećera i konzervansa. To je najjednostavniji način da se riješite kalorija. Pijte vodu i svježe cijeđene sokove.