Vrhunski hrvatski chefovi, Burno Vokal (Noel), Matija Bregeš (Baltazar 2.0), Teo Fernetić i Florijana Ružić (San Rocco) i Boris Šujić (Boškinac) dolaze na terasu Oleander hotela Esplanade.

Kao što ste već imali prilike iskusiti, FOOLING AROUND by Fuliranje je ove godine podigao ljestvicu gastronomske ponude u street style pakiranju, a sada u suradnji s Metro Hrvatska, tu ljestvicu podiže još i na višu razinu.

Tijekom prosinca, na terasu Oleander hotela Esplanade dolaze vrhunski chefovi iz cijele Hrvatske kako bi posjetiteljima na posebnim kulinarskim događajima pokazali sam vrh hrvatske gastronomije. Od Boškinca i San Rocca do Baltazara i Noela, posjetitelji će imati priliku doživjeti vrhunska kulinarska iskustva i samo taj dan isprobati iznimne kulinarske kreacije chefova.

Prvi Star chef cooking around by Metro događaj održat će se 14.12. s početkom u 17:00 gdje će Chef Bruno Vokal restorana Noel, jedinog s Michelinovom zvjezdicom u Zagrebu, pripremiti štrukle kao jedno od tradicionalnih jela koje najviše voli i koje je tradicija u njegovom domu. To ga je motiviralo da ih pretvori u savršeni zalogaj visoke gastronomije. Omjer tijesta i sira je savršen, a krema od vrhnja i čips od mlijeka koji dolaze uz štrukle daju nezaboravan doživljaj ovom tradicionalnom jelu.

Bruno Vokal prepoznat je po svom istančanom senzibilitetu odabira namirnica i spajanja okusa, uvijek imajući u vidu korištenje autohtonih namirnica visoke kvalitete. Upravo zbog toga, već drugu godinu zaredom, chef Vokal je svojim kuhanjem opravdao Michelinovu zvjezdicu, a neiscrpna inspiracija koju pronalazi u hrvatskoj tradicionalnoj kuhinji podiže kvalitetu Noelove ponude.

Drugo gostovanje bit će 15.12. s početkom u 17:00 kada će nam kuhati drugi star chef Matija Bregeš. Usavršavao se u svjetski relevantnim restoranima s tri Michelinove zvjezdice: Geranium (Kopenhagen, Danska) De Librije (Zwolle, Nizozemska) te Azurmendi (Bilbao, Španjolska). Spremnost na primjenu naučenog Matija je dokazao u paškom Boškincu u kojem je zaradio svoju (za sada) prvu zvjezdicu. Prošle jeseni je kao novi korak u svojoj karijeri odabrao legendarni zagrebački restoran Baltazar, a cilj mu je oplemeniti ponudu tradicionalnih jela s novim kreacijama.

Za posjetitelje FOOLING AROUND by Fuliranje pripremit će novu sarmu - rolica od junetine i teletine, umak od sarme, umak od slatkog kupusa, krumpir u prahu od suhog mesa, prženi kiseli kupus, mousse od prepelice i vrganja u obliku gljivice te varijaciju cikle - panacotu od cikle s mariniranom ciklom, gelom od cikle i mariniranom ikrom pastrve.

Za kraj tu su kamenice i buzara 2.0 - tartar od kamenica i jabuka, carpaccio od dagnji te pjena od buzare.

Tu se nismo zaustavili. Teo Fernetić i Florijana Ružić iz istarskog restorana San Rocco gostuje 21.12., Boris Šuljić iz restorana Boškinac dašak Paga donosi 22.12., a više informacija podijelit ćemo uskoro.

Bolja pozivnica, vjerujemo, nije potrebna, stoga dođite fulirati se s nama i uživajte u gastronomskim i adventskim trenucima za pamćenje!