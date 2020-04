Utorak, 20. listopada novi je datum zagrebačkog koncerta legendarnog jazz umjetnika i gitarističkog virtuoza Stanleyja Jordana, kojeg će održati u Tvornici kulture. Jordan u Hrvatsku donosi "Stanley Plays Jimi", program svojih interpretacija najvažnijih Hendrixovih pjesama.

"Stanley Plays Jimi" njegov je osobni tribute po mnogima jednom od najvećih gitarista svih vremena. "Ovo je moj zamišljeni Jimi Hendrix koncert kakav bi svirao da je danas živ. Ponovno prolazeći njegovu glazbu i izazivajući njegov duh pokušat ću oživjeti tu fantaziju" - izjavio je Stanley Jordan prilikom debitantskog izvođenja u srpnju prošle godine u hollywoodskom Catalina Jazz Clubu gdje je započeo s "Foxy Lady". "Naravno, može se odsvirati upečatljiv show samo upotrebljavajući 2-3 njegove tehnike, ali pokušati ću ne samo obraditi njegove pjesme nego i raditi na njima, što je i smisao ovog projekta". Na dosadašnjim svirkama Jordan je iz Hendrixovog repertoara izvukao "Voodoo Chile", "Purple Haze", "Manic Depression", već spomenutu "Foxy Lady", "Lover Man", "Up From The Skies", kao i niz pjesama drugih autora koje je Jimi izvodio, kao što su "Hey Joe" ili "All Along The Watchtower".

Sve ulaznice kupljene za prvi najavljeni datum vrijede i za novi. Sredinom svibnja objavit će se rokovi i detalji povrata novca za one kojima novi termin ne odgovara.

Nove ulaznice iznositi će 120 kn u pretprodaji, odnosno 150 kn na dan koncerta.Službena prodajna mjesta su Dancing Bear Shop (Gundulićeva 7), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.