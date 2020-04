Zvijezde prošlogodišnjeg Sea Stara, jedna od najvećih hip hop grupa u povijesti, veliki Wu-Tang Clan dali su ovih dana svoju originalnu i snažnu podršku medicinarima i svima koji se bore protiv globalne pandemije.

Wu-Tang Clan Instagram

Plakat s natpisom „This Quarantine Is Temporary - Wu-Tang Is Forever" osvanuo je na jednom autobusnom stajalištu, a fotografiju je grupa podjelila na svojim društvenim mrežama, uz tekst „Stay home. #wutang is forever". Cijela akcija izvedena je u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Wu-Tang Clan obilježili su prošlu festivalsku godinu u Hrvatskoj povijesnim nastupom na glavnoj pozornici Sea Stara I to na turneji koja je obišla svega 12 europskih gradova a za koju se spekulira da je možda bila i posljednja prilika da ih gledamo uživo na ovim prostorima.