Sreća je nekima, čini se, neuhvatljiva - barem se tako osjećaju. No, znanstvenici tvrde da se može izračunati kad smo najsretniji u životu, što bi trebalo olakšati patnje... pa su napravili istraživanje sa zanimljivim rezultatima.

Naime, sudionici su upitani koliko su sretni sa svojim životom i zamoljeni da predvide kako će se osjećati za pet godina. Nakon pet godina, isti ljudi su rekli koliko su zaista zadovoljni i sretni!

Rezultat istraživanja pokazuje kako životna sreća prati oblik slova U - s najvećim usponima u dobi od 23 godine i potom u dobi od 69 godina.

Iako možda zvuči da smo najsretniji u te određene dvije godine života, istraživači objašnjavaju da mladi ljudi općenito precjenjuju koliko će biti sretni za pet godina, a stariji podcjenjuju, i zbog toga je krivulja u obliku slova U.

Izgleda da se sreća u ranim 20-ima kad tek krećemo u samostalan život može mjeriti jedino sa srećom zbog mirovine, kad nakon godina teškog rada imate slobodno vrijeme za slijediti interese i hobije i uživati.

Zašto naša razina sreće ima tendenciju da u međuvremenu pada, zanimljivo je pitanje: možda zbog stresa posla, kredita i podizanja obitelji.

Ako ćete uskoro navršiti 24. godine, ne očajavajte - to ne znači da nećete biti sretni sljedeće 46 godine. Kvalitetan san, zdrava prehrana, vježbanje i ljubav - to sve podiže vašu razinu sreće.