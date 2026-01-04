Sjajan ručak za 15 minuta
Zabrijali ste nešto i niste napravili ručak, a oko vas svi gladni... e pa, ovo je gotovo za 15 minuta i zdravo je za poludit' ;)
Dakle, ništa novo - nekad se jednostavno ili ne da ili ne može napraviti pravi ručak. No, i u takvim situacijama ima rješenje koje je, vjerovali ili ne, super zdravo i ukusno.
Pa da vidimo kako to ide... kombinacija pirjanog kelja s češnjakom i aromatičnim chillijem, nadopunjena savršeno pečenim jajima na oko, osvojit će čak i one koji su dosad izbjegavali ovu svestranu namirnicu. Gotov je u samo 15 minuta i predstavlja hranjiv obrok koji će vas zasititi i oduševiti jednostavnošću pripreme.
Vrijeme pripreme je samo 5 minuta, a ukupno će vam za cijeli obrok trebati 15 minuta. Recept je vrlo jednostavan za pripremu, a navedene količine dostatne su za dvije porcije.
Sastojci
- kelj
- jaja
- češnjak
- chilli
- maslinovo ulje
- sol i papar
Priprema
Listove kelja operite i narežite na manje komade. Ostavite ih sa strane. Maslinovo ulje zagrijte u velikoj tavi na srednje jakoj vatri, a zatim dodajte sitno sjeckani češnjak i chilli. Pržite dok češnjak ne poprimi zlatnu boju.
Sada dodajte kelj, koji može biti malo vlažan od vode. Začinite ga solju i paprom po ukusu te pirjajte oko 5 minuta, dok ne omekša. Na kraju dodajte jaja i pecite ih na kelju kao da pečete jaja na oko. Kada su jaja gotova, sve skupa prebacite na tanjur i poslužite toplo za doručak ili večeru.
