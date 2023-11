Ovo je radni tjedan u Tvornici, a možda i najbolji koncert ide u četvrtak kad, prije Buže, sviraju Smrdljivi Martini

U omiljenom klubu u Šubićevoj najavljen je sjajan koncertni tjedan. Od utorka, 28. studenog do nedjelje, 3. prosinca 2023. godine Tvornica je kulture the place to be jer publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen velikim koncertima.

UTORAK, 28.11. THE SHERLOCKS

Indie rock atrakcija iz Južnog Yorkshirea, The Sherlocks, premijerno stiže pred zagrebačku publiku. U sklopu svoje velike europske turneje kojom promoviraju novi album ''People Like Me & You'' objavljen u kolovozu, nastupit će u Tvornici kulture u utorak, 28. studenog 2023. godine. Intenzivna europska turneja počela je 20. studenog u Parizu, a nastavila se u Zürichu, Milanu, Bologni, Beču, Pragu i Budimpešti, dok je sljedeća postaja Zagreb. Bend je nedavno najavio i svoj najveći koncert u ulozi headlinera na Don Valley Bowl stadionu u Sheffieldu koji je planiran za 2024. godinu. Svojim su gitarskim zvukom te zaraznim stihovima i melodijama osvojili obožavatelje diljem svijeta, a ovog će utorka svoj četvrti studijski album promovirati i u Zagrebu.

The Sherlocks - „Sirens (Live Studio Session)"

ČETVRTAK, 30.11. BUŽA & SMRDLJIVI MARTINI

Buža i Smrdljivi Martini popet će se na stage posljednjeg četvrtka u mjesecu, 30. studenog 2023. godine, te zagrijati zagrebačku publiku. Buža je nastala 2018. godine u Splitu. Bend od samog početka teži prema autorskom radu, a zvuk je smješten u žanr dalmatinskog punk rocka s humorističnim stihovima. Smrdljivi Martini srednjoškolski je bend iz Zagreba osnovan 2021. godine s ciljem prijave na Superval, festival školskih bendova. Iako su se na Superval prijavili iz šale, svojim je nastupom ovaj trio osvojio srca publike. Buža i Smrdljivi Martini ujedinit će splitski i zagrebački punk rock, a svojim će se nastupom pridružiti Burn Out serijalu koncerata i rasplamsati još jedan četvrtak u Tvornici kulture.

Buža - „Spavaju mi gosti"

Smrdljivi Martini - „Dani moje mladosti"

SUBOTA, 02.12. ARTAN LILI

Nakon vrlo uspješnog prošlogodišnjeg koncerta u sklopu turneje ''10 godina teškog undergrounda'', beogradska grupa Artan Lili vraća se u zagrebačku Tvornicu kulture. Beogradski rokeri Artan Lili ovog su ljeta objavili pjesmu ''Hardkor i pank'', mračni singl nastao u suradnji sa Zoranom Marinkovićem, frontmenom grupe Bjesovi. Prošlogodišnjim je koncertom grupa Artan Lili oduševila zagrebačku publiku koja je pjevala sve riječi u glas s bendom, a u subotu, 2. prosinca 2023. publika će čuti i nove pjesme. ''Najbolje što znam'', ''Ako stanemo tu'', ''Srce'', ''Sajko'', ''Na mišiće'', ''D.E.P.R.A.'', ''Rokenrol posle rokenrola'' i ''Hardkor i pank'' tutnjat će Tvornicom kulture ove subote.

Artan Lili - „Hardkor i pank"

NEDJELJA, 03.12. TIHOMIR POP ASANOVIĆ

Jedno od najvećih glazbenih imena na ovim prostorima, Tihomir Pop Asanović, nastupit će u Tvornici kulture i zaokružiti veliki koncertni tjedan. Utemeljitelj domaćeg funka, jedan od najboljih klavijaturista i jazz instrumentalista svih vremena svirat će pred zagrebačkom publikom u nedjelju, 3. prosinca 2023. godine. Tihomir Pop Asanović od milja je nazivan kumom ili tatom funka, a njegovo je ime obilježilo sedamdesete godine prošlog stoljeća i promijenilo povijest glazbe. Pjesme iz svoje bogate karijere kao što su ''Majko Zemljo'', ''Ostavi Trag'', ''Mali Crni Brat'', ''Plejboj'' i ''Express Novi Sad'' izvest će u zagrebačkoj Tvornici kulture ove nedjelje te pokazati da su one skriveni, ali nikad zaboravljeni glazbeni biseri koji ne gube sjaj.

Tihomir Pop Asanović - „Plejboj"

Ulaznice za sve koncerte pronađite online na Entrio.hr.