Irska zvijezda Hozier dio je impresivnog programa povratničkog izdanja INmusic festivala #16!

Jedan od najpopularnijih i najnagrađivanijih irskih glazbenika današnjice, Hozier, poznat po jedinstvenom glasu i folk blues rock izričaju u svojim pjesmama, prvi put dolazi u Hrvatsku. S hitovima na vrhu ljestvica i predanošću filantropiji, Hozier svojim dojmljivim glazbenim talentom i predanosti društvenim temama u 21. stoljeću nastavlja veličanstvenu tradiciju rock poeta 20. stoljeća.

Početak Hozierove karijere obilježio je singl 'Take Me To Curch', najveći blues-rock hit protekle dekade. Uz jednoglasne pohvale kritičara i publike diljem svijeta, pjesma je generirala preko milijardu pregleda na YouTubeu, što je najveći uspjeh u suvremenoj rock glazbi. Album prvijenac, 'Hozier' iz 2014. godine, zavladao je svjetskim top ljestvicama, osvojivši brojne nagrade i priznanja. Osim glazbenih postignuća, Hozier je poznat po dobrotvornim radu i širenju pozitivnih promjena kroz svoju umjetnost, pa je tako sve prihode od objave singla 'Cherry Wine' donirao međunarodnim humanitarnim organizacijama za borbu protiv obiteljskog nasilja.

Album 'Wasteland, Baby!' objavljen u 2019. godini, dobio je brojne pohvale kritičara i uspeo se na #1 mjesto na ljestvici 'US Billboard Top 200' čime se Hozierov status prestižnog svjetskog etabliranog glazbenika i tekstopisca dodatno učvrstio. Najrecentniji EP, 'Eat Your Young' (ožujak 2023.), sadrži tri intrigantne pjesme kojima Hozier istražuje teme grijeha, samospoznaje i pohlepe. Njegov treći studijski album, 'Unreal Unearth' objavljen je u kolovozu 2023. godine uz odličan prijem publike i kritike. Rasprodane koncertne dvorane diljem Europe te najavljeni nastupi na najvećim svjetskim glazbenim festivalima u 2024. godini čine Hoziera jednim od najistaknutijih kantautora i pjevača novije generacije.

Hozier se pridružuje već impresivnom programu povratničkog izdanja INmusic festivala #16 uz već najavljene koncertne nastupe The Smashing Pumpkins, The National, Viagra Boys, The Gaslight Anthem i Sleaford Mods. Ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije) te 7-dnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije). Putem webshopa može se kupiti i INmusic blagdanski paket po cijeni od 99 EUR (+ troškovi obrade) kao i u Dirty Old Shopu po cijeni od 99 EUR.