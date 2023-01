9. Siječanjsku akciju Teatra &TD otvara predstava "Kaspar" 9. siječnja 2023.

U ponedjeljak, 9. siječnja 2023. godine počinje 9. Siječanjska akcija Teatra &TD. Tradicionalno događanje ove godine nudi 11 kazališnih naslova kroz čak 22 izvedbe i proširuje se na prvi tjedan veljače.

Kaspar, Drama o Mirjani i ovima oko nje, Žena popularnog pokojnika, Ljudovanje, Mala zabava, Kralj umire, Mjesec dana na selu, Proces Kafka, Franz, Gard i San i ludilo predstave su koje će publika moći pogledati u gotovo mjesec dana akcije.

Cijena pojedinačne ulaznice je 4 eura ( 30. 14 kn) i nema nikakvih dodatnih popusta.

Ulaznice možete kupiti na blagajni Teatra &TD od 11:00 do 13:00 (osim nedjeljom), na Ulaznice.hr i njihovim prodajnim mjestima, a od 9. siječnja pa do kraja akcije, blagajna će, osim ujutro raditi i standardno dva sata prije početka predstave, od 18:00 do 20:00.

Siječanjska akcija ove godine traje do 4. veljače.