Konačno je došao i taj tjedan: She Past Away vraća se u Zagreb nakon gotovo četiri godine! Nedvojbeni junaci svih ljubitelja mračnijeg zvuka 80-ih stižu u Močvaru u subotu, 23. rujna. Njima će se na afteru pridružiti Ples mrtvaca, program koji će spremiti DJ-ica Loša Sjemenka i DJ-ica Rumene Kosti. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni odi 22 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili online preko sustava CoreEvent. Na ulazu će ako ih ostane koštati 25 eura, a iz organizacije poručuju da je interes za koncert velik.

SATNICA:

20:00 Vrata

21:15 She Past Away

22:30 Ples Mrtvaca

She Past Away turski je post punk & darkwave bend nastao 2006. u Bursi. Osnivači su mu Volkan Caner (vokal i gitara) i Idris Akbulut (bas). Prvi EP "Kasvetli" izdali su 2010. u suradnji s Dorukum Öztürkcanom poznatom, po nadimku Süpermatik. Svoj prvi album "Belirdi Gece" izdali su u atenskoj izdavačkoj kući Fabrika Records, s kojom se zagrebačka publika mogla upoznati kroz radove grupa kao što su Lebanon Hanover i Selofan. Tri godine kasnije basist napušta bend, a spomenuti producent Süpermatik pridružuje se na klavijaturama. Uslijedili su albumi "Narin Yalnızlık" (2015) i "Disko Anksiyete" (2019) te album s remixima "X" (2020). Zadnje službeno izdanje benda je single "Excess" koji su izdali sa sve popularnijim francuskim synthwave šmekerom koji se krije imena Perturbator.

Svoj zvuk She Past Away "duguje" klasicima kao što su The Sisters of Mercy, Asylum Party, Death in June,DAF, Siouxsie and the Banshees te Clan of Xymox koji će također uskoro posjetiti Zagreb. Mračna estetika benda je, kako kažu sami članovi, pod snažnim utjecajem erotskih horor filmova. Vidimo se 23. rujna u Močvari, a dan ranije njihov koncert Hangtime Agency organizira i u beogradskoj Zappa Bazi.