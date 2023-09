Kultni slovenski glazbeni kolektiv Laibach vraća se u Rijeku, a nakon pune četiri i pol godine nastupit će u Pogonu kulture, u subotu 4. studenog 2023.

Nastup se događa u sklopu velike europske turneje "Love Is Still Alive" koja Laibach vodi po Skandinaviji, zemljama Beneluksa, srednjoj Europi, UK-u, kao i regiji, a nakon dugo vremena bit će ovo jedinstvena prilika čuti slovenski avangardni bend u Rijeci.

Laibach - "Love Is Still Alive"

Izdanje "Love is Still Alive" nastavlja se na "Iron Sky - The Coming Race" film, koji završava uništenjem našeg planeta i Mjeseca. Kreće egzodus posljednjih preživjelih Zemljana koji su prisiljeni tražiti novi planet, a nisu sigurni da će uspjeti doći do Marsa. Iako su izgubili svoju povijest, dok god imaju tračak nade hrabro će ići gdje još nitko nije išao - dok god ljubav još postoji. EP "Love is Still Alive" kroz osam verzija pjesme prati putovanje preživjelih kroz Sunčev sustav, ali i kroz glazbene žanrove zadnjih desetljeća. Mediji za izdanje kažu da odiše vibrom starog countryja ili nevjerojatnih šlagera i zapada.

Osim novog materijala, Laibach će predstaviti i izabrane pjesme s nedavno objavljenih albuma, teatralnog projekta "Wir sind das Volk", kao i "Sketches of the Red Districts". Uključit će i uvide u nadolazeće projekte, kao i selekciju Laibachovih klasika, od ranih 80-ih naovamo, te posebnu izvedbu proročanske pjesme "The Future" Leonarda Cohena, koja je završila i na popisu najboljih singlova 2022. prema utjecajnom The Quietusu.

Laibach - "The Future"

Kultni slovenski avangardni bend djeluje već četiri desetljeća uz prepoznatljivi vizualni, simbolički i društveni izričaj. Laibach je prošlu godinu obilježio ljubljanskom izvedbom projekta "Alamut", koji se naslanja na perzijsku kulturu, u suradnji s iranskim skladateljima i Teheran Symphony Orchestra. Dok ga nastavljaju izvoditi po Europi, simfonijsko djelo donose u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski u nedjelju 22. listopada, a projekt žele izvesti i u Iranu. Primjer je to rada benda koji je održao koncert u južnokorejskom gradu Jeonju postavši jedini rock bend u povijesti koji je nastupio u obje Koreje.

Ulaznice za Laibach i riječki dio turneje "Love Is Still Alive" su u pretprodaji po cijeni od 19 eura, a ta cijena će vrijediti do 8. listopada. Dan nakon, 9. listopada, cijena ulaznice se penje na 22 eura, dok će na dan koncerta trebati izdvojiti 25 eura. Dostupne su na Eventim.hr i Entrio.hr, kao i svim prodajnim mjestima Eventima i Entria.