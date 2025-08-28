Schneider Electric pokreće višegodišnji projekt stvaranja naprednog AI ekosustava za održivost i upravljanje energijom

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, najavio je početak višegodišnje inicijative koja za cilj ima izgradnju potpuno novog digitalnog sustava za upravljanje energijom i održivost. Ovaj projekt temelji se na snažnim ulaganjima i pokazuje dugoročnu usmjerenost tvrtke na razvoj softvera i tehnologija budućnosti.

U središtu ovog projekta nalazi se nova vrsta umjetne inteligencije nazvana Agentna AI. Riječ je o digitalnim "pomoćnicima" - pametnim računalnim programima koji mogu samostalno ili u suradnji s korisnicima obavljati zadatke, predviđati potrebe i reagirati u stvarnom vremenu na promjene u poslovnom okruženju. Za razliku od tradicionalnog softvera, koji samo pomaže ljudima da nešto naprave, ovi novi "agenti" mogu samostalno obavljati posao, što predstavlja veliki iskorak u automatizaciji i pojednostavljenju rada u području održivosti.

Novi sustav koji Schneider Electric razvija služit će kao glavno središte za donošenje odluka i upravljanje strategijama povezanima s energijom i održivim poslovanjem. Umjetna inteligencija bit će ugrađena u sve dijelove poslovanja, a radit će zajedno s ljudskim stručnjacima i postojećim poslovnim sustavima. Na taj način, sve aktivnosti vezane za održivost - koje su dosad često bile odvojene i neusklađene - bit će povezane u jednu pametnu cjelinu koja stalno optimizira rezultate.

"Naš cilj je omogućiti suradnju između ljudi i umjetne inteligencije. Ovi novi digitalni pomoćnici djeluju poput pravih timskih kolega," rekao je Steve Wilhite, predsjednik Schneiderove divizije za održivost. "Oni mogu automatski obraditi velike količine podataka i obaviti složene zadatke, tako da naši klijenti mogu više vremena posvetiti inovacijama i strateškim projektima. To potpuno mijenja način na koji organizacije mogu ubrzati svoj napredak prema energetskoj učinkovitosti i smanjenju emisija."

Za vođenje ovog projekta imenovan je Julien Picaud, stručnjak za digitalne inovacije i upravljanje proizvodima. Picaud će predvoditi ulaganja u modernizaciju postojećih softverskih rješenja Schneider Electrica, a u projekt će uključiti i nova rješenja koja dolaze iz nedavne akvizicije renomirane savjetodavne tvrtke EcoAct.

Novi sustav obuhvaćat će:

Izradu strategija za smanjenje emisija CO₂

Usporedne analize različitih scenarija razvoja

Usporedbe s industrijskim standardima (benchmarking)

Upravljanje emisijama stakleničkih plinova

Izvještavanje i usklađivanje s propisima

Procjenu rizika povezanih s klimatskim promjenama

Uključivanje dobavnog lanca u ciljeve održivosti

Pametno upravljanje potrošnjom energije

Bolje korištenje resursa

Automatizaciju i vizualizaciju podataka

Jednostavno i moderno korisničko sučelje

Schneider Electric više od 20 godina pomaže velikim kompanijama diljem svijeta da poboljšaju svoju energetsku učinkovitost i postignu ciljeve održivog razvoja. Ovo bogato iskustvo ugrađeno je u novi sustav i omogućit će korisnicima da iskoriste najbolje od oba svijeta - ljudske stručnosti i umjetne inteligencije.

"U područjima poput energetske učinkovitosti, umjetna inteligencija može dati sjajne rezultate samo ako je izgrađena na dubokom znanju i iskustvu," istaknula je Amy Cravens, direktorica istraživanja u IDC-u. "Schneider Electric upravo to radi - spaja naprednu tehnologiju s desetljećima iskustva i razvija sustav koji će postaviti novi standard u upravljanju održivošću. Takvi sustavi pretvaraju podatke u konkretne akcije koje vode ka održivijoj budućnosti."

Schneider Electric već je priznat kao globalni lider u održivosti i etičkom poslovanju - Corporate Knights ga je proglasio najodrživijom kompanijom na svijetu, a čak 14 puta je uvršten među najetičnije kompanije svijeta.

"Svjesni smo da umjetna inteligencija troši puno energije. Zato razvijamo ovaj projekt na način da bude energetski učinkovit i odgovoran prema okolišu," rekao je Dan Whitsell, tehnički direktor i voditelj razvoja softvera u Schneiderovoj diviziji za održivost. "Koristimo pristup tzv. 'štedljive umjetne inteligencije' - to znači da stvaramo sustave koji su pametni, ali troše što je moguće manje resursa. Optimiziramo algoritme, koristimo manje energetski zahtjevne modele i infrastrukturu koja smanjuje troškove i emisije bez gubitka na performansama."

Ova objava nadovezuje se na već postojeće projekte Schneider Electrica u području umjetne inteligencije: Resource Advisor Copilot, AI centar koji je omogućio uštede od 15 milijuna dolara, više od 18 patenata za AI inovacije, kao i strateško partnerstvo s Nvidijom, usmjereno na povećanje energetske učinkovitosti u podatkovnim centrima.