Razgovori koji mijenjaju pogled na svijet na 17. ZeGeVegeu, svratite i slušajte

5., 6. i 7. rujna 2025. zagrebački Europski trg ponovno će zasjati u šarenilu boja i mirisu ukusne veganske hrane. Posjetitelje očekuje mnoštvo izlagača veganske hrane i kozmetike koja nije testirana na životinjama, predstavnici udruga za zaštitu životinja i restorani s izvrsnim veganskim jelima. Osim što će tri dana svi moći uživati u bogatoj restoranskoj ponudi i degustacijama, promocijama i nagradnim igrama, posjetitelji ZeGeVege festivala održivog življenja imat će priliku poslušati inspirativne, edukativne i dinamične razgovore s voditeljicom Nikolinom Plenar Jeličić na pozornici ZeGeVegea.

Petak, 5. rujna - inspiracija kroz znanstvene činjenice

Prvog dana ZeGeVegea publika će imati priliku čuti dr. Tatjanu Zajec, voditeljicu zagrebačkog skloništa u Dumovcu, koja će govoriti o životinjama, veganstvu i alpinizmu. O budućnosti mode bez okrutnosti govorit će Luka Savić, a Suzana Bedić će predstaviti inicijativu We The Free i pozvati sve na aktivizam za životinje. Biologinja Nikolina Kanjer podijelit će vodič za cruelty-free život, dok će Mama Veganka, tj. Ivana Surjan Mitrović, donijeti priče iz vlastitog iskustva roditeljstva i kuhanja. Petar Ižaković iz Udruge Pobjede govorit će o suosjećanju kao temelju društvene promjene, a Tin Rudnički približit će publici temu kultiviranog mesa kao hrane budućnosti.



Subota, 6. rujna - zdravlje, sport i ekologija

Drugog dana ZeGeVegea publika će moći saznati više o veganskom načinu života kroz razgovore sa psihologom, trenerom fitnesa i aktivistom Draganom Šurlanom i dizačicom utega Anom Špac. Vrtlar Kruno reći će nešto više o zaštiti oprašivača u gradu, vrtu i na balkonu. Dr. sc. Suzana Marjanić predstavit će svoju knjigu Zooživoti, a radionicu kreativnog recikliranja za djecu i roditelje vodit će Damjanka Terstenjak iz Socijalne zadruge Humana Nova. Program će dodatno obogatiti razgovori sa Sanjom Bilas, autoricom kuharice Istrian Vegan Cookbook, te Mirnom Herman iz Prave šape, koja će otkriti kako teče ostvarenje sna o skloništu za mačke. Večer završava nastupom indijskog klasičnog plesa Kuchipudi.

Nedjelja, 7. rujna - umjetnost i osobne priče

Zadnji dan ZeGeVegea otvorit će performans i razgovor s umjetnikom Robertom Francisztyjem (FLEISCHMASCHINE: Čajanka kod Ludog Šeširdžije). Slijedit će razgovor s nutricionisticom Majom Ljubas i Ivom Janeš o biljnoj prehrani za cijelu obitelj, a zatim sportske priče maratonaca Ane Štefulj i Bojana Kuljića o veganstvu kao gorivu za vrhunske rezultate. Luka Savić predstavit će horor mliječne industrije, a Radomir Ostojić ispričat će svoj osobni put do veganstva.

Festival za sve generacije

Ljubav prema životinjama, želja za zdravijim životom i briga za okoliš potiču sve veći broj ljudi na istraživanje veganstva i održivih rješenja. ZeGeVege festival pruža idealnu priliku da se upoznaju novi okusi, kupe proizvodi bez okrutnosti i poslušaju nadahnjujući govornici. Posjetitelji će moći ponijeti i edukativne brošure s receptima, dok će vesela atmosfera, glazba i ugodne klupe sa stolovima pod hladom suncobrana dodatno obogatiti iskustvo boravka na hrvatskoj Veganmaniji na Europskom trgu.

Program ZeGeVege festivala nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr, a prijave za volontiranje moguće su putem prijavnice.