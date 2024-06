Udruga Maštara poziva Vas na Sajam dobrosusjedstva 2024. koji će se održati od 6. do 9. lipnja na Vrbiku!

U razdoblju od 6. do 9. lipnja 2024. godine (od četvrtka do nedjelje) Udruga Maštara koja djeluje na području Vrbika u suorganizaciji s Mjesnim odborom Vrbik organizira treće izdanje manifestacije za građane pod nazivom Sajam dobrosusjedstva. Prvi dan Sajma održat će se predstava ispred Knjižnice Ivana Gorana Kovačića, a ostale aktivnosti iz programa odvijaju se na zelenim površinama parka Kalimero, u samom centru kvarta (Kninski trg). Istoimena manifestacija od 2017. do 2019. provodila se na Trgu dr. Franje Tuđmana, a prije tri godine prenesena je na Vrbik. U provedbi prošlogodišnjeg Sajma pridružilo se 6 organizacija koje djeluju u našoj zajednici, a ove se godine krug izvoditelja proširio na njih 22 kako bi manifestacija nastavila rasti.

Manifestacija Sajam dobrosusjedstva veže se na Europski dan susjeda koji su 1999. godine započeli obilježavati Francuzi (https://country.european-neighbours-day.com/hr). U Udruzi Maštara većina aktivnosti provodi se za djecu, no ovom prigodom osigurane su aktivnosti za sve dobne skupine građana, od vrtićaraca do umirovljenika.

Ideja Sajma jest jednom godišnje okupiti građane i organizacije iz zajednice koji će nešto iz svog svakodnevnog djelokruga prenijeti na Kalimero te svojim sadržajem pomoći motivirati građane za druženje, isprobavanje novih aktivnosti, razmjenu iskustava, davanje ideja za druga događanja i sl. Na ovogodišnjem Sajmu vrijednim i zanimljivim radom program obogaćuju Pučko otvoreno učilište Zagreb, URIHO, Biom, OMart, Fly Pilates Studio, Gerontološki centar Trnje, Knjižnica Ivana Gorana Kovačića, Biram pokret, Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić, Kintsugi, Kvizwerk, Kviz ekipa s Vrbika, Smartmug, Udruga skauta Savski gaj, Namaste yoga Zagreb, Afro Badinya, Ivan Judaš, Aiken, Walden Plants, Cirkorama, Teta Joca i Podrži rad mladih umjetnika.

U sklopu manifestacije Udruga Maštara zajedno s vanjskim izvoditeljima provodi edukativno-kreativne radionica za predškolce i školarce, ekološke obiteljske radionice, kreativne radionice za mlade i odrasle, filmske večeri, pop kviz za mlade i još mnoge zabavno-rekreativne aktivnosti koje možete provjeriti na plakatu u prilogu.

Vidimo se na Vrbiku! :)

