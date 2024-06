Bit će zanimljivo... glazba, čagica, hrana, kokteli, dječji program uz sportske igre, sajam biljaka…

Najposjećenija ljetna manifestacija Ljeto kod Matoša i ove će godine centar Zagreba pretvoriti u oazu dobre zabave i još bolje hrane i pića. U hladovini drvoreda i ispod starih fenjera u skrivenom dragulju Donjeg grada - na Trgu braće Mažuranića, spremaju se tople ljetne večeri u kojima će uživati svi od 7 do 97. Odrasle čekaju setovi sjajnih DJ-a i bendova, gastro ponuda na osam ugostiteljskih kućica pod otvorenim nebom, a klince predstave, facepainting, radionice, animacije i sportske igre u hladu. Sve to i još neki sjajni noviteti tu su da od 28. lipnja do 27. srpnja zabave sve!

Bilo da se čeka odlazak na godišnji, oporavlja od povratka u stvarnost nakon istog ili samo želi prepustiti ugođaju najtoplijeg godišnjeg doba u Zagrebu - Ljeto kod Matoša uvijek je dobar izbor. Tamo će se, iza zgrade Lada i tik do HNK, provoditi najbolje ljeto u gradu popraćeno bogatim programom. Mnogobrojne ležaljke, vreće, jastučići i stoličice u prepoznatljivom retro stilu tu su da stvore „domaću" i opuštenu atmosferu te ovu predivnu kulisu na otvorenome učine jedinstvenim izborom za lagana ljetna druženja, slavlje rođendana, zaruke, kraj radnog dana ili samo - života! Što se tiče klope i cuge, nikada na Matošu nitko nije ostao gladan, a neće ni sada! Čak osam ugostiteljskih kućica tu je da svatko nađe fine street food zalogaje i mrzlu cugu po svom guštu.

Ovogodišnja novost je i uzbudljiva suradnja s udrugom Hortiart pa će se u nedjelju 30. lipnja na Mažurancu održati i sajam bilja uz prigodne i superzabavne radionice za sve biljkoljupce.

Uz Ljeto kod Matoša, Mažuranac će od 5. do 7. srpnja ponovno ugostiti festival LADO na Mažurancu. Baš kao i Ljeto kod Matoša, festival LADO je u potpunosti besplatan, a namijenjen je svim posjetiteljima i stanovnicima Zagreba.

Srijedom i četvrtkom bendovi, ostale dane DJ-jevi, a svaki dan i nešto za klince

Duge i tople ljetne večeri na Mažurancu i ove će godine obilježiti koncerti i DJ nastupi. Jazz, funk, rock, pop, ima tu svega! Srijedom i četvrtkom na rasporedu su live izvedbe urbanih glazbenika i bendova kao što su Elvis Sršen & The Funkblasters, Toni Drama, Šleper šlager, Louise, Laura Miletić, Tanja & Marko te Tina & Dalibor Acoustic. U ovogodišnju će nas manifestaciju u petak 28. lipnja uvesti Gelato sisters, a utorkom, petkom, subotom i nedjeljom svoje su mjesto na poznatoj cabaret - pozornici rezervirali DJ-jevi među kojima su DJ Zozzo, DJ Bondža, DJ Kanca i DJ Anđelko.

Dječja Zona = zabava za sve generacije

Najmlađi će uživati svaki dan i to u posebno osmišljenom dječjem kutku u hladu. Predstave, raznovrsne znanstvene i kreativne radionice, animacije i sportske igre i facepainting spremno će oduševiti klinceze i klince svih uzrasta. Naime, ove se godine dva genijalna festivala spajaju u jedan (Caffe de Matoš i ZGodionica) pa će klinci guštati svakog radnog dana od 16 do 19 sati, a vikendima od 10 do 13 sati. U goste nam dolazi i poznata škola engleskog jezika Helen Doron, tete pričalice iz udruge Smiješak za sve, Odgoj s Glazbom - Lana Marasović Zagreb Centar, Šareni svijet predstave i brojni drugi koji će se pobrinuti da klinci i klinceze uživaju na najjače svih 30 dana!

Radno vrijeme Ljeta kod Matoša bit će od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 23 sata, petkom od 16 sati do ponoći, subotom od 10 sati do ponoći te nedjeljom od 10 do 23 sata. Sve informacije o programu i koncertima dostupne su i na Facebook i Instagram stranici.