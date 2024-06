Da, i opet je nedjelja i opet zapravo ne raditi gotovo pa ništa, ali vi ste se već do sad navikli na to - k'o magare kojeg mlate pa kaže - pusti, dobro je da ne tuku još jače...

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 2. lipnja- i dalje to zvuči moćno, no i dalje je jednostavno nedjelja koju nas nisu pitali možemo li nešto kupiti, nego su neki odlučili to za nas... ne volim taj osjećaj, definitivno...

Svakonejljno pitanje - imate li što za ručak? Pa prosurfajte malo po našim stranicam, naći ćete već nešto za sebe.

"Srećom", naravno, naša "najbolja vlada na čelu s AP" vas tjera da pronađene sami gdje bi mogli kupiti makar kruh, ako uopće uspijete... osim na pumpi.

Ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

nastavi čitati ispod oglasa

Shopping centri koji rade:

Ne radi ništa

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj (tehničkoj) vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom.