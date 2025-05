Kozmetički proizvodi postali su neizostavan dio svakodnevne rutine većine ljudi. Od krema za lice i tijelo, preko šminke, pa sve do proizvoda za njegu kose - svi oni imaju jednu zajedničku značajku: ograničen rok trajanja. Iako se često zanemaruje, upotreba proizvoda nakon isteka roka može dovesti do neželjenih posljedica za zdravlje kože, a ponekad i do ozbiljnih infekcija.

Što označava rok trajanja na kozmetici?

Rok trajanja na kozmetičkim proizvodima može biti označen na dva načina: datumom isteka (npr. „najbolje upotrijebiti do...") ili simbolom otvorene posudice (PAO - Period After Opening), uz oznaku broja mjeseci (npr. 6M, 12M, 24M). Datum isteka odnosi se na neotvoren proizvod, dok PAO označava koliko dugo je proizvod siguran za korištenje nakon otvaranja.

Na primjer, krema koja ima oznaku „12M" trebala bi se potrošiti unutar 12 mjeseci od dana kada je prvi put otvorena. Ako ste otvorili kremu prije godinu dana, a još je niste potrošili - vrijeme je za zamjenu.

Kako prepoznati da je proizvod istekao?

Promjene boje, mirisa, teksture ili pojava grudica i slojeva mogu biti znakovi da je proizvod pokvaren. Kod šminke, osobito maskara i tekućih podloga, mogu se razviti bakterije koje izazivaju iritaciju, osip ili infekcije, posebice u području očiju.

Proizvodi s prirodnim sastojcima često imaju kraći rok trajanja jer ne sadrže sintetičke konzervanse. Važno je zato čuvati ih na suhom, hladnom mjestu, zaštićene od izravne sunčeve svjetlosti i topline.

Zašto je važno pridržavati se roka trajanja?

Korištenje proizvoda nakon isteka roka može smanjiti njihovu učinkovitost, ali i povećati rizik od štetnih reakcija na koži. Iritacije, alergije, pa čak i ozbiljnije kožne bolesti mogu biti posljedica korištenja kontaminirane ili pokvarene kozmetike.

Savjeti za sigurno korištenje kozmetike

Na proizvode stavite naljepnicu s datumom otvaranja. Izbjegavajte dijeljenje šminke s drugima. Čistite kistove i aplikatore redovito. Čuvajte kozmetiku prema uputama proizvođača. Redovito pregledavajte kozmetiku i bacite sve što izgleda, miriše ili se ponaša sumnjivo.

Rok trajanja kozmetičkih proizvoda nije marketinški trik, već važan podatak koji štiti vaše zdravlje. Pridržavanjem ovih smjernica možete uživati u ljepoti bez rizika.