OHOHO festival, 29.9.-2.10.2022, sudjelovanje besplatno

OHOHO festival je prostor za kreativnost, stvaralaštvo, diskusiju i razmjenu suvremene strip i ulične umjetnosti umjetnika/ca koji/e stvaraju underground i alternativnu umjetnost prema DIY poetici. Fokus festivala je na recentnoj uličnoj umjetnosti i nezavisnom stripu, a festivalski eventi - crtačke/muralističke akcije, radionice, rezidencija, izložba i razgovori - usmjereni su svima zainteresiranima za medij nezavisnog plakata, grafike, ilustracije i stripa.

Festival nastaje u organizaciji AKC Attack, a umjetnički ga oblikuju četvero hrvatskih umjetnika/ca - Lea Kralj Jager, Marko Dješka, Mario Miličić i Apolonija Lučić.

Su-organizatori: Filip Tomasov i Nadine Labib.

Autor vizualnoga identiteta ovogodišnjeg festivala je Matija Pisačić!

OHOHO 2022. financijski je podržan sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

U bogatom program pripremili smo različite tribine, radionice, promocije stripova i ostale popratne sadržaje poput: Radionica stripa za djecu i mlade, Promocija izdavača BARBATUS, Promocija fanzina Farto, Tribina 30 godina STRIPBURGERA i SLOVENSKI STRIP, Promocija novog broja STROPA i mnogi drugi.

The Big Idea + Moon Ricochet, srijedu 28.9., od 20 h, ulaz: 40kn // 5.31 eur

28.09. u klub Attack nam stiže francuska pop rock senzacija The Big Idea! Kao lokalno pojačanje, na stageu će im se pridružiti karlovački Moon Ricochet.

Podržite dobar gig srijedom, vidimo se!

Upad: 40kn // 5.31 eur

The Big Idea sastoji se od šest prijatelja iz djetinjstva: Matéo, Sinclair, Sacha, Victor, Louis i Pierre. U listopadu 2021. na svojoj jedrilici krenuli su u pustolovinu Atlantikom gdje su na sred oceana snimili svoj prvi transatlantski album kojeg ćemo imati priliku poslušati upravo u Attacku!

Na sceni djeluju još od 2015., snimili su nekoliko EP-ja i tri albuma što im je omogućilo gotovo 150 koncerata diljem Europe.

--------------

Priča Moon Ricocheta počinje 2019. nakon opuštenog sviranja u, sad već etabliranom studiju, Tiger Migraine Recordsa. Ova nezavisna etiketa rastuće je uporište nezavisne glazbene scene u Karlovcu i okuplja bendove poput Ichaboda, Timberboata, Lillian's Gisha i Moon Ricocheta koji će se zagrebačkoj publici predstaviti prvi put nakon pandemijskog koncerta u zagrebačkoj Močvari. Bend je u međuvremenu izdao EP Dead In Audience te dva singla Dissapointed i Heartbeat. Oba izdanja izdana su kao limitirana lathe-cut izdanja, za koja se duboko nadamo da će biti dostupna i na ovom koncertu.

DUB Contact w/ King Pharaoh, Kordoom HIFI, High Grade Commanda, Bellyfull, petak 30.9., 21-05h, ulaz: 40 KN // 5.31 €

DUB CONTACT ★

30.9.2022. // 21:00 ★

KORDOOM HIFI SOUNDSYSTEM ★

UPAD: 40 KN // 5.31 € ★

Klub Attack predstavlja:

A session called DUB CONTACT

Moving universally and regionally with the guests from near and far!

From London, UK:

KING PHARAOH AKA HENRY SKENG ★

Original Dubplate Specialist

Henry Skeng britanski je dub producent stacioniran u Londonu. Kao reggae/dub producent, selector i engineer, Henry je dio ekipe priznatog Channel One Soundsystema, a njegove produkcije redovito se nalaze u selekcijama istoimenog soundsystema, kao i u selekcijama legendarnog Jah Shake, Iration Steppasa i drugih. Činjenica da navedena imena pronalaze mjesta u svojim selekcijama za Henryjevu produkciju, upućuje na kvalitetu i ozbiljan pristup radu, a posebno veseli činjenica da je riječ o mladom producentu čije vrijeme tek dolazi. Henry potpisuje nekoliko izdanja na Jah Militant etiketi, koje je izdao pod pseudonimom King Pharaoh, a posljednje izdanje Complicity, koje je ko-producirao s legendarnim Dougiejem Consciousom, izašlo je na cijenjenom Counscious Sounds labelu. Uz navedena izdanja, Henry je i strastveni kolekcionar reggae/dub izdanja, stoga uz torbu punu dubplateova, očekujte i svakojake raritete i dobro naćulite uši jer Shazam u ovom sessionu neće biti od pomoći!

From Karlovac, representing the youth massive:

KORDOOM HIFI SOUNDSYSTEM ★

New Generation Roots Providers

Pozitivan odnos punkera i dubera dobro je zabilježen u reggae/dub historiografiji, no odnos doomera i dubera čini se kontradiktornim dok ne uzmemo u obzir konvencije jednog i drugog žanra. Fokus na niske frekvencije, duge i jednolične kompozicije, ljubav prema biljci izrasloj na grobu kralja Salomona, samo su neke od stvari koje spajaju ova dva naizgled kontradiktorna žanra. Kordoom HIFI iza sebe imaju nekoliko dub sessiona uključujući one s Jahstice Soundom, Bellyfullom & Damienom Prophetom, Heavy Duty Soundsystemom te posljednji session sa Sandokan HIFI Soundsystemom i veteranom Chrisom Re*Ignitionom. Kako su strastveni oko

svih foundation stilova, selekcija im obuhvaća sve od zlatnog doba JA Rootsa preko UK Rootsa do UK Steppersa s naglaskom na bassu više nego na kicku!

From Zagreb, the mighty:

HIGH GRADE COMMANDA ★

Heavyweight Dub Militant

High Grade Commandu ne treba previše predstavljati regionalnoj publici. Riječ je selektoru istančanog ukusa i zavidne dinamike u setovima. Bilo da je riječ o Roots warmupu ili zatvaranju sessiona s tvrdim Steppers trakama, High Grade Commanda snalazi se u svim žanrovima sa svojom ažurnom selekcijom. Ovog ljeta imali smo ga priliku slušati u Jankomirskoj šumi i na Escape the city Festivalu, a za ovaj session nam sprema frišku selekciju inna proper UK style.

Originating from Zenica:

BELLYFULL ★

Playing Strictly Conscious Music

Bellyfull posljednjih desetak godina djeluje kao regionalni dub aktivist. Do dolaska u Zagreb bio je jedan od organizatora Gotiva Festivala i selektor u Zenicafaria Soundsystemu, a odnedavno nastupa s Damienom Prophetom kao Refugee HIFI. Danas sudjeluje u organizaciji Escape the city Festivala i Majestic 23 evenata u susjednom Surogatu. U svojim selekcijama, koje obuhvaćaju cijelu reggae/dub povijest, uvijek bira trake koje osuđuju podjele, babilonsku opresiju i fašizam, a ništa manje, osim strictly conscious vibracija, ne očekujte niti u ovom sessionu.