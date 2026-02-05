Mogla bi završiti dobro... no, pošto je žena pametna, onda sigurno neće...

Dakle, nakon 25 godina braka pogledao sam jednog dana svoju ženu i rekao:

- Draga, prije 25 godina imali smo jeftin stan, jeftin auto, spavali smo na kauču i gledali mali crno-bijeli TV, ali sam išao u krevet sa zgodnom dvadesetpetogodišnjom plavušom. Sada imamo lijepu kuću, veliki auto, veliki krevet i plazma TV, a spavam sa pedesetogodišnjakinjom. Čini mi se da tu nešto nije u redu...

Moja supruga je razumna žena. Rekla mi je da lijepo nađem sebi dvadesetpetogodišnju plavušu, a ona će se pobrinuti za to da ponovno živim u jeftinom stanu, vozim jeftin auto i spavam na kauču.

Dakle, starije žene znaju riješiti krizu srednjih godina, zar ne?