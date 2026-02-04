Ivica i zadaćnica
Dobro je poznato da djeci zadaćnice idu na živce i muka im je od njih... no, neki se i snalaze ;)
Heheheh (Arhiva)
Profesorica uđe u učionicu i kaže učenicima da počnu pisati sastavak s naslovom "Da sam ja direktor..."
Svi sjede i pišu, jedino Ivica otvorio novine i čita.
- Ivice, zašto ne pišeš, što čekaš?!, upita ga profesorica nakon 10 minuta, a Ivica, izvaljen na stolici s nogama na stolu, odgovori:
- Čekam sekretaricu da može početi pisati...
